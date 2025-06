Release Athens 2025: Οι IDLES έρχονται στην πλατεία Νερού

Tο Release Athens 2025 υποδέχεται τους IDLES, την Τετάρτη 18 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Η πεντάδα από το Μπρίστολ, έχοντας κυριεύσει τα πάντα στο πέρασμά της τα τελευταία οκτώ χρόνια, θεωρείται πλέον μία από τις κορυφαίες rock μπάντες στον κόσμο και έρχονται για να μας προσφέρουν ένα από τα πιο συναρπαστικά shows του καλοκαιριού! Μαζί τους, οι Glass Beams, tο ψυχεδελικό τρίο από την Αυστραλία και οι SPRINTS, η μπάντα – δυναμίτης από την Ιρλανδία στην πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα.

Οι IDLES είναι μια μπάντα ζωτικής σημασίας. Η ηχητική τους παλέτα περιλαμβάνει στοιχεία από punk, indie, hardcore, noise, μέχρι και ηλεκτρονική μουσική, ενώ οι στίχοι τους αναφέρονται, χωρίς εκπτώσεις και περιστροφές, στην τοξική αρρενωπότητα, την κουλτούρα του βιασμού, την κατάθλιψη, τη φτώχεια. Με μια δικαιολογημένη οργή και έναν ήχο απειλητικό, ευέξαπτο αλλά την ίδια στιγμή τρυφερό, διέλυσαν το μύθο ότι καλλιτέχνες με κοινωνική και πολιτική συνείδηση δεν μπορούν να γνωρίσουν επιτυχία.

Συστήθηκαν εκκωφαντικά με το "Brutalism", το 2017, ένα εθιστικό ντεμπούτο, γεμάτο ένταση και κυνισμό. Το 2019, το, κλασικό πλέον, "Joy as an Act of Resistance", τους εκτίναξε στην στρατόσφαιρα με κομμάτια σαν το "Never Fight a Man With a Perm", το “Samaritans” και το "Danny Nedelko", μια ωδή αγάπης στον κάθε μετανάστη.

Το 2020, θα κατακτήσουν την κορυφή των charts στη Ηνωμένο Βασίλειο, με το καταιγιστικό "Ultra Mono", ενώ το ενδοσκοπικό "Crawler" θα ακολουθήσει μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 2021.

Ο φετινός, 5ος δίσκος τους, "TANGK", σε συμπαραγωγή του σπουδαίου Nigel Godrich, μόνιμου συνεργάτη των Radiohead, φανερώνει μια πιο φωτεινή πλευρά της μπάντας, δίνοντάς τους παράλληλα το δεύτερο νο 1 άλμπουμ στην πατρίδα τους. Ο Joe Talbotτραγουδά πιο… ήρεμος από ποτέ, τα δύο εξαιρετικά singles, "Dancer" και "Gift Horse", πάλλονται από ενέργεια και προστάζουν για χορό, ενώ τα "Grace" και "Pop, Pop, Pop" ξαναθυμίζουν τη συνεχή τάση τους για αλλαγή και εξερεύνηση.

Τη 18η Ιουνίου, το Release Athens θα υποδεχτεί μία από τις καλύτερες και πιο σημαντικές μπάντες της εποχής μας, σε μια βραδιά που απευθύνεται σε όλους και, κυρίως, σε εκείνες και εκείνους που έχουν το βλέμμα στραμμένο στο σήμερα και το αύριο της rock μουσικής.

Οι Glass Beams, εμπνευσμένοι από τις πολιτισμικές ρίζες του Rajan Silva στην Ινδία και τις μουσικές επιρροές θρύλων όπως ο George Harrison και ο Ravi Shankar, δημιουργούν μια μαγευτική γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Ο Silva, το μοναδικό μέλος της μασκοφορεμένης τριάδας από την Αυστραλία που αποκάλυψε την ταυτότητά του, μέσα από τα EP "Mirage" (2021) και "Mahal" (2024), κατάφερε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ηχητικό σύμπαν που συνδυάζει ψυχεδελικά στοιχεία και ζωντανή οργανική μουσική με επιρροές από surf-rock με ηλεκτρονικούς πειραματισμούς και χορευτικούς ρυθμούς.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, το σχήμα-φαινόμενο κέρδισε εκατομμύρια ακροατές σε ολόκληρο τον κόσμο και η άνοδός του συνεχίζει να είναι ραγδαία. Ταυτόχρονα, οι καθηλωτικές sold-out ζωντανές εμφανίσεις τους έχουν ήδη καθιερώσει ως ένα από τα κορυφαία νέα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, καθιστώντας τους περιζήτητους από όλα τα μεγάλα φεστιβάλ.

Κάθε τόσο, εμφανίζεται μια νέα μπάντα που τα Media προορίζουν ως «αυτή που θα μιλάνε σε λίγο όλοι οι γνωστοί και μη». Στην περίπτωση των SPRINTS, αυτό ισχύει 100%.

Η τετράδα από το Δουβλίνο σχηματίστηκε το 2019 και συστήθηκε στο κοινό με δύο καθηλωτικά EP, τα "Manifesto" (2021) και "A Modern Job" (2022). Η φήμη τους άρχισε να ταξιδεύει γρήγορα στους κύκλους της post-punk (και όχι μόνο) σκηνής. Φτάνοντας, πλέον στο 2024, απλά διανύουν μια απίστευτη χρονιά. Το ντεμπούτο τους "Letter To Self" αποθεώθηκε. Garage punk και indie rock γεμάτο ενέργεια και ψυχή, με τους ενδοσκοπικούς στίχους της, τραγουδίστριας και βασικής συνθέτριας, Karla Chubb, να μιλούν για προσωπικά τραύματα, κάθαρση και ανθεκτικότητα.

Ακολούθησαν sold-out συναυλίες σε ΗΠΑ και Ευρώπη, guest εμφανίσεις σε συναυλίες των IDLES και Pixies, συμμετοχές σε φεστιβάλ όπως Glastonbury, End Of The Road! Η κυκλοφορία του φοβερού νέου single τους, "Feast", απλά επιβεβαίωσε το momentum τους και εδραίωσε τη θέση τους στη βρετανική «επίθεση», μαζί με μπάντες όπως οι IDLES και οι Fontaines D.C.

Στις 18 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε και να τους απολαύσουμε ακριβώς την ώρα που πρέπει!

H διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη και η πρώτη ειδική προσφορά του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

IDLES, Glass Beams, SPRINTS (18/6, Πλατεία Νερού) + Fontaines D.C., Boy Harsher & more tba (27/6, Πλατεία Νερού)

Διάθεση εισιτηρίων

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical–spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

ο Φεστιβάλ φροντίζει για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

