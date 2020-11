«Γεύσεις και κατακτήσεις» στο Δημοτικό Θέατρο

Το έργο «Γεύσεις και κατακτήσεις» που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι στο Θέατρο ‘Ρένα Βλαχοπούλου’ στο Μον Ρεπό, βασίστηκε στην Ιστορία της Κουζίνας της Κέρκυρας, όπως αυτή απεικονίζεται στις παραδοσιακές Κορφιάτικες συνταγές , που αντανακλούν την πολύπλοκη Ιστορία των Κατακτήσεων της Κέρκυρας.

Βενετοί, Φράγκοι, Γάλλοι του Ναπολέοντα, Άγγλοι, ως κατακτητές ή ‘προστάτες’ κλήθηκαν να εξουσιάσουν ένα ψηφιδωτό λαών, Ελληνες, Ιταλούς, Μαλτέζους, Εβραίους, Σουλιώτες, Παργινούς, που αργότερα συμπληρώθηκαν από Σέρβους πρόσφυγες, Πόντιους και Μικρασιάτες, Πελοποννήσιους και λοιπούς Ελλαδίτες μετά την Επανάσταση και την Ένωση με τη μητέρα-πατρίδα. Τα νεώτερα χρόνια προστέθηκαν οικονομικοί μετανάστες από την Αλβανία και τα υπόλοιπα Βαλκάνια, αλλά και πολλοί μόνιμοι κάτοικοι από την Ευρώπη και την υπόλοιπη Μεσόγειο , που ‘κατακτήθηκαν’ με τη σειρά τους από τη μοναδική, κατά κοινή ομολογία Κέρκυρα, την ‘Πολιτεία των Κορφών’.

Το έργο «Γεύσεις κ’ Κατακτήσεις» πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του NeTT «Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage» με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία Interreg V - A 2014-2020»

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της προώθησης των τοπικών προϊόντων και της τοπικής οικονομίας, μέσα από τη συνεργασία πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος, καθώς και η ενίσχυση της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες να εμπλέκουν την κοινωνική και πολιτισμική βιωσιμότητα , όσο και την επιχειρηματική.

Για αυτό το λόγο, τις παραστάσεις στον υπαίθριο χώρο, συνόδευσε έκθεση τοπικών προϊόντων και παραγωγών.

Ψηφιακή εκδοχή του έργου

Εκτός από τη θεατρική τους εκδοχή, οι ‘ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ’ γυρίστηκαν εξ’ ολοκλήρου ως πρωτότυπο θεατρικό ντοκυμαντέρ, με ξεχωριστό σενάριο και γυρίσματα σε διάφορα εμβληματικά σημεία της Κέρκυρας, που έχουν σχέση με τη γαστρονομία, τον τουρισμό και τη γευσιγνωσία - το κτήμα ‘ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ’, το Παλαιό και Νέο Φρούριο, Ιστορικά κτίρια και σημεία της Κέρκυρας όπως το πανέμορφο, πετρόχτιστο, αρχοντικό του 1500, της οικογενείας Λάσκαρι, στο οποίο έζησε και η συγγραφέας του βιβλίου ‘ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ’, Νινέττα Λάσκαρι, που αποτέλεσε την αφορμή για αυτό το έργο.

Σε αυτή του τη ψηφιακή εκδοχή, και υποτιτλισμένο στα Αγγλικά, και Ιταλικά, μπορεί να παιχτεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, καθώς και να προβληθεί ως ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ οπτικοακουστικό έργο.

Συντελεστές

Συγγραφή- Σκηνοθεσία : Βαρβάρα Δούκα

Σκηνικά : Άκης Χειρδάρης

Κοστούμια / Σκηνικά Αντικείμενα : Πηνελόπη Μαμάλου

Μουσική : Γιώργος Βλάχος

ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

ΤΖΙΑ: Μαριέττα Σαββανή

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Αγγελική Μιχαλοπούλου

ΜΑΝΩΛΗΣ: Γιώργος Βλάχος

Διήμερο Διαδικτυακό Φεστιβάλ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 6 & 7 Νοεμβρίου

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, το Teatro Pubblico Pugliese, η όπερα Petruzzeli, η Ένωση Θεάτρων της περιφέρειας της Πούλια, το Δημοτικό Θέατρο Πάτρας και το Επιμελητήριο Αχαΐας σας προσκαλούν στο Διήμερο Διαδικτυακό Φεστιβάλ, που διοργανώνουν στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GR-IT «Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage» και ακρωνύμιο (ΝΕΤΤ) Ελλάδα – Ιταλία

· Στις 7 Νοεμβρίου, ελάτε στο ΔΗΠΕΘΕ για να παρακολουθήσετε το ψηφιακό αυτό φεστιβάλ, στην κεντρική αίθουσα σε απευθείας μετάδοση.

· Εναλλακτικά, συνδεθείτε στο Facebook και στο Youtube για να παρακολουθήσετε όλες τις δράσεις

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

6.11.2020

10πμ Έναρξη του Φεστιβάλ, Παρουσίαση του NeTT project, χαιρετισμοί των εταίρων

10.15 Παρουσίαση της όπερας Petruzzelli στην Ιταλία και του έργου που δημιούργησε στο NeTT

10.30πμ Παρουσίαση του Θεάτρου Koreja της Ιταλίας και προβολή των έργων

11.30πμ Παρουσίαση του Θεάτρου Ruvo di Puglia και προβολή των έργων.

7.11.2020

5.30μμ: Βαρβάρα Δούκα, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας : Παρουσίαση του NeTT project

5.35μμ: Επιμελητήριο Αχαϊας, Παρουσίαση των δράσεων του NeTT

5.45μμ: Βίντεο-παρουσίαση του έργου που δημιούργησε το ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

7.15μμ : Παρουσίαση του έργου “Γεύσεις και Κατακτήσεις” του ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ως ταινία docu-drama

Περισσότερα για το NeTT : Website: https://greece-italy.eu/tag/nett/

Το έργο NeTT στοχεύει στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των Θεάτρων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας σε Ελλάδα και Ιταλία. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Κοινοπραξία Δημοτικού Θεάτρου Απουλίας (Puglia Public Theatre Consortium), ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης από την Ιταλία η Όπερα Petruzzelli και Θέατρα Ιδρύματος Μπάρι (Petruzzelli Opera House and Theatres of Bari Foundation), αλλά και η Περιφέρεια της Απουλίας-Τμήμα Οικονομίας και Πολιτισμού (Συνδεδεμένος Εταίρος). Έλληνες εταίροι του έργου είναι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, και το Δημοτικό Επιμελητήριο Πειραιά.