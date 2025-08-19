Χανιά: Η ανακοίνωση της οικογένειας του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά «έκοψε» το νήμα της ζωής του 22χρονου Παναγιώτη τον Ιανουάριο του 2025.

Οκτώ μήνες μετά, η οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού προέβη σε μια συγκλονιστική ανακοίνωση με αφορμή το γεγονός της επανόδου στη δουλειά των αστυνομικών που είχαν βγει σε διαθεσιμότητα για τους χειρισμούς τους το βράδυ του θανατηφόρου τροχαίου.

Ο 22χρονος Παναγιώτης που σκοτώθηκε στο τροχαίο στα Χανιά

Χανιά: Η συγκινητική ανακοίνωση της οικογένειας του 22χρονου Παναγιώτη

«Και η ζωή… συνεχίζεται…

Πέρασαν 220 μέρες από τον χαμό του Παναγιώτη μας. Τα πράγματα αρχίζουν και «τακτοποιούνται». Η ζωή συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς και για τα όργανα της τάξης που εκείνο το βράδυ άφησαν τον «οδηγό» του Cayenne να φύγει. Είχε προηγηθεί καταγγελία από άλλο οδηγό ότι του επιτέθηκε στον δρόμο κοντά στα δικαστήρια. Έπειτα τον βρήκαν, του έκαναν αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκαν σχεδόν τριπλάσιες τιμές από το 0,60 που είναι το όριο και παρόλα αυτά έδωσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σε έναν φίλο του. Έπειτα αυτός πήρε τα κλειδιά από τον φίλο του και προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας την 11η Ιανουαρίου του 2025.

Αυτοί λοιπόν που υποτίθεται ότι μας προστατεύουν είπαν ότι αυτό κάναμε τόσο καιρό, αυτό κάναμε και τώρα. Μετά από εξάμηνη διαθεσιμότητα αυτοί οι τρεις άνθρωποι βγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους και στους δρόμους των Χανίων. Ποιος ξέρει εφόσον δεν έχει κλείσει η δικογραφία κατά κύριο λόγο επειδή οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν ολοκληρώσει την πραγματογνωμοσύνη των αυτοκινήτων, αν περάσουν τα περιθώρια να δούμε και τον οδηγό του Cayenne εκτός φυλακής.

Και η ζωή… συνεχίζεται… Εκτός βέβαια για τον Παναγιώτη που έστειλαν στον τάφο και για την οικογένειά του που ποτέ δε θα συνεχίσει κανονικά.

Η οικογένεια του Παναγιώτη».

Χανιά: Το τροχαίο που συγκλόνισε

Ο 22χρονος Παναγιώτης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 11/1 στα Χανιά, στη Λεωφόρο Καραμανλή.

Στις 03:15 το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο νεαρός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και χρειάστηκαν έξι πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσουν, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 22χρονο στο Νοσοκομείο Χανίων. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν τραυματίστηκε.