Europa League: Αποθεώνει τον ΠΑΟΚ η Ριέκα

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Για ακόμη μια φορά οι άνθρωποι της Ριέκα μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Δικέφαλο του Βορρά ενόψει των αγώνων για τα play off του Europa League.

Ράντομιρ Τζάλοβιτς: Δηλώσεις ενόψει του πρώτου αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για τα play off του Europa League, έκανε ο τεχνικός της Ριέκα, που αποθέωσε ξανά τον Δικέφαλο του Βορρά, τον οποίο χαρακτήρισε ως μία σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, ενώ τον έχρισε και φαβορί για την πρόκριση.

