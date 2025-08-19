Europa League: Αποθεώνει τον ΠΑΟΚ η Ριέκα

Για ακόμη μια φορά οι άνθρωποι της Ριέκα μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Δικέφαλο του Βορρά ενόψει των αγώνων για τα play off του Europa League.
Ράντομιρ Τζάλοβιτς: Δηλώσεις ενόψει του πρώτου αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για τα play off του Europa League, έκανε ο τεχνικός της Ριέκα, που αποθέωσε ξανά τον Δικέφαλο του Βορρά, τον οποίο χαρακτήρισε ως μία σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, ενώ τον έχρισε και φαβορί για την πρόκριση.
