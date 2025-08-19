Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ: Τι θα γίνει με τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Το συνολικό ύψος του πακέτου ανέρχεται περίπου στα 2 δισ. ευρώ

Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Μέτρα Μητσοτάκη - ΔΕΘ: Τι Θα Γίνει Με 250€ Σε Συνταξιούχους
Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον συνολικό του προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση των συνταξιούχων, οι μειώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων και των ενοικίων, παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αλλά και νέες μισθολογικές ενισχύσεις στα Σώματα Ασφαλείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

