Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ: Τι θα γίνει με τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον συνολικό του προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση των συνταξιούχων, οι μειώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων και των ενοικίων, παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αλλά και νέες μισθολογικές ενισχύσεις στα Σώματα Ασφαλείας.

