Παραστάσεις που μπορείτε να δείτε μέσω live streaming

Όχι μόνο την υγεία των συμπολιτών μας αλλά και ολόκληρη την οικονομία έχει πλήξει ο κορωνοϊός καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας από την Τρίτη κλείνει όλη η εστίαση, θέατρα, σινεμά, γυμναστήρια, κέντρα διασκέδασης, χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και παιδότοποι με σκοπό να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Kάποιοι σκηνοθέτες ωστόσο σκέφτηκαν να μεταδώσουν τις παραστάσεις τους μέσω live streaming, προκειμένου να κρατήσουν συντροφιά σε όλο τον κόσμο που αναγκάζεται να μείνει σπίτι.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και η Μαρία Καβογιάννη

Το τρίτο στεφάνι

Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή το οποίο σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είχε κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Παλλάς τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.

Ο σκηνοθέτης του έργου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σκέφτεται να κάνει το έργο live streaming έτσι ώστε όποιος θέλει να μπορέσει να παρακολουθήσει την ιστορία της Εκάβης και Νίνας τις οποίες υποδύονται η Μαρία Κίτσιου και η Μαρία Καβογιάννη.

Το έργο αφηγείται την Ιστορία της χώρας μέσα από τη ζωή δύο γυναικών με φόντο τον Μεσοπόλεμο και την Κατοχή.

H Ποντικοπαγίδα

Άλλο ένα έργο που αναμένεται να κρατήσει συντροφιά σε όσους κάτσουν σπίτι είναι και η «Ποντικοπαγίδα»

Υπόθεση έργου

Σε μία πανσιόν πέφτει πολύ χιόνι και οι οκτώ ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με πικρές αλήθειες. Ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους και ένα σχέδιο εκδίκησης παραμονεύει.

Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Μιχάλης Συριόπουλος

Η σκηνοθεσία είναι της Κίρκης Καραλή και πρωταγωνιστούν οι Μαρία Κωνσταντάκη, Ερρίκος Λίτσης, Δανάη Λουκάκη, Ράνια Οικονομίδου, Σήφης Πολυζωίδης, Νίκος Πουρσανίδης, Μιχάλης Συριόπουλος, Αποστόλης Τότσικας.

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Έλλη Τρίγγου

This is not Romeo and Juliet

Άλλη μία ξεχωριστή παράσταση που από τις 8 Νοεμβρίου θα μπορείτε να παρακολουθείτε μέσω live streaming είναι και το «This is not Romeo an Juliet».

Η παράσταση είναι βασισμένη στο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και ερμηνεύουν οι Αργύρης Πανταζάρας Έλλη Τρίγγου.

