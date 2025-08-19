Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μέτρα προστασίας έπειτα από πυρκαγιά

Τι συμβουλεύει ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκεντρώνει τρόφιμα για τους πυρόπληκτους / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πυρόπληκτους, ενημερώνει για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και καθαρισμού που πρέπει να τηρούνται έπειτα από πυρκαγιά, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών.

Τι πρέπει να κάνεις μετά από μια πυρκαγιά - Τα 4 βασικά βήματα

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μέτρα προστασίας έπειτα από πυρκαγιά


Συμβουλές καθαρισμού κατοικίας:

  • Χρησιμοποιήστε ειδική μάσκα για την προστασία από την εισπνοή επικίνδυνων σωματιδίων.
  • Φοράτε μακριά ρούχα, γάντια και κλειστά παπούτσια με χοντρή σόλα για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό.
  • Μετά την επαφή με καμένα υπολείμματα, πραγματοποιήστε πολύ καλό καθαρισμό του σώματος και των ρούχων.
  • Βρέξτε τα καμένα υλικά πριν από τον καθαρισμό, για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μέτρα προστασίας έπειτα από πυρκαγιά

  • Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή συριγμός στην αναπνοή, πόνος ή σφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα και το νερό είναι ασφαλή:

  • Απορρίψτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή αιθάλη.
  • Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού.
  • Μέχρι την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο.
  • Καταναλώνετε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μέτρα προστασίας έπειτα από πυρκαγιά

  • Μην πλησιάζετε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στο πλευρό των πολιτών, με στόχο την ενημέρωση και την προστασία της δημόσιας υγείας έπειτα από φυσικές καταστροφές.

Βίντεο με τις οδηγίες του Ε.Ε.Σ. εδώ

 

Χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

  • Άμεση Δράση: 100
  • Πυροσβεστικό Σώμα: 199
  • Έκτακτα περιστατικά: 112
  • ΕΚΑΒ: 166
  • Πολιτική Προστασία: 2131510100

Πηγή: redcross.gr

