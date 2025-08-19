Ο Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Θα γίνει ενημέρωση σχετικά με όσα έγιναν χθες στην Ουάσιγκτον

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ)
Πρώτη Δημοσίευση: 19.08.25, 11:04
Κ. Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει στη σύσκεψη των ευρωπαίων ηγετών / MEGA
Σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία, αναμένεται να συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:30.

Μητσοτάκης: «Το ΕΣΥ γίνεται πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 14.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

