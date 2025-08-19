Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη σε πάρκο με ζώα και η χαρά του Πάρη

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού μαζί με τον γιο του, που έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μοναδικές διακοπές στη Λευκάδα με τον γιο του, Πάρη
Ο Πάρης μπορεί να βρίσκεται από την Κυριακή το βράδυ (17/8) με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο τις προηγούμενες μέρες τις πέρασε με τον μπαμπά του στην Αθήνα.
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Εκδρομή στο Φαράγγι του Ενιπέα με τον γιο του Πάρη
Το γνωστό μοντέλο φροντίζει πάντα να περνάει ποιοτικό χρόνο με τον μοναχογιό του. Έτσι οι δυο τους επισκέφτηκαν πρόσφατα πάρκο με ζώα, με τον μικρούλη να απολαμβάνει ιδιαιτέρως την εμπειρία.
Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο τρυφερός πατέρας, βλέπουμε τον Αλεξάνδρου junior να ταΐζει τους παιχνιδιάρικους λεμούριους και να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις κατσίκες.
«Όταν η οικογένεια μεγαλώνει με… ουρά!», έγραψε στη λεζάντα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
