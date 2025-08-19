Leapmotor: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε

Ποιό είναι το νέο μοντέλο που έρχεται

Αυτοκινητο
Leapmotor: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε


Η Leapmotor συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία και πωλήσεις ρεκόρ, ανοίγοντας περαιτέρω τον εμπορικό της διασκελισμό και ισχυροποιώντας την υπόστασή της ως καινοτόμος κατασκευαστής αυτοκινήτων.Με 50.129 πωλήσεις (σύνολο εγχώριων και εξαγωγών), ο Ιούλιος ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία της μάρκας και ο πρώτος κατά τον οποίο ξεπεράστηκε το ορόσημο των 50.000.

Leapmotor: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε

Έτσι η Leapmotor διατήρησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις NEV (New Energy Vehicles) start-up μάρκες της Κίνας, διαγράφοντας με συνέπεια αναπτυξιακή τροχιά. Μάλιστα το μέλλον προμηνύεται ακόμα πιο αισιόδοξο, καθότι μοντέλα όπως το C-SUV B10 αλλά και η ναυαρχίδα C10 AWD των 585 HP είναι προ των πυλών.

LEAPMOTOR
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
