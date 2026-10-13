Σάκης Ρουβάς: To party - έκπληξη που τον περίμενε

Γιόρτασαν με την Panik τη μέχρι σήμερα κοινή τους πορεία

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Σάκης Ρουβάς: To party - έκπληξη από την Panik Records
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Ρουβάς γιόρτασε τη συνεργασία του με την Panik Records σε ένα family party.
  • Η Panik ετοίμασε εκπλήξεις για τον Ρουβά, σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού.
  • Ο Ρουβάς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο hit single και άλμπουμ με ολοκαίνουργια τραγούδια.
  • Το νέο άλμπουμ βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας και αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση.
  • Από 30 Οκτωβρίου, θα συνεργαστεί με την Κατερίνα Λιόλιου στο «Έναστρον».

Ο Σάκης Ρουβάς και η Panik Records γιόρτασαν τη μέχρι σήμερα κοινή τους πορεία, σε ένα ξεχωριστό family party που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της δισκογραφικής εταιρείας, δίνοντας το σύνθημα για όσα μεγάλα ετοιμάζονται να ακολουθήσουν.

Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους!

Οι συνιδρυτές της Panik, Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης και Γιώργος Αρσενάκος, μαζί με ολόκληρη την ομάδα της εταιρείας, υποδέχθηκαν τον κορυφαίο Έλληνα star, έχοντας οργανώσει ιδιαίτερες εκπλήξεις προς τιμήν του σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη θετική ενέργεια και ενθουσιασμό.

Τα επόμενα βήματα προμηνύονται άκρως δυναμικά, καθώς ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα μουσική που αναμένεται να συζητηθεί. Προσεχώς θα αποκαλυφθεί το νέο του hit single, δίνοντας το έναυσμα για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ.

Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και θα περιλαμβάνει ολοκαίνουργια τραγούδια, που φέρουν την εκρηκτική ενέργεια, τη χαρακτηριστική σκηνική αύρα και το ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στην ελληνική pop σκηνή. Οι νέες κυκλοφορίες σηματοδοτούν ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη διαδρομή του, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στα επόμενα μουσικά του βήματα.

Σάκης Ρουβάς: To party - έκπληξη από την Panik Records

Την ίδια στιγμή, ο Σάκης Ρουβάς προετοιμάζεται για μια συνεργασία που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της νυχτερινής Αθήνας. Από τις 30 Οκτωβρίου, ενώνει τις δυνάμεις του με την Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή του «Έναστρον», σε ένα σχήμα που έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσής του.

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