Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη φράση «Ζαμέ Κορωπί» που είπε στη χθεσινή της εκπομπή και θεωρήθηκε ότι αναφερόταν στον Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Την ίδια μέρα, ο γνωστός δικηγόρος, μιλώντας στη Super Κατερίνα για την υπόθεση Βίσση-Καρβέλα, αποκάλυψε ότι έχει δυσαρεστήσει κάποιους παρουσιαστές επειδή δεν προλαβαίνει να εμφανιστεί σε όλες τις εκπομπές.

Η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης (8/10) στο Happy Day τι ήταν αυτό που πραγματικά την ενόχλησε και την ώθησε στο να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση για τον δικηγόρο:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που με αφορά. Χθες εδώ, τελειώνοντας τη συζήτηση με τον Διονύση Θανασούλα, μεταξύ αστείου και σοβαρού είπα “μη με τσιγκλάτε, είμαι ήδη τσιγκλημένη, ‘Ζαμέ Κορωπί’”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προφανώς ο εκνευρισμός μου προέκυψε από ένα θέμα που συνέβη ανάμεσα σε εμένα και τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Και συμπλήρωσε: «Γενικά, λόγω της ιδιότητάς του, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας σεβασμός, γιατί τυχαίνει να είναι συνάδελφος και με τον σύζυγό μου, οπότε καταλαβαίνω και τα ωράρια, και τη δουλειά, και την ιδιοσυγκρασία, και το επάγγελμα των νομικών. Ο κύριος Δημητρακόπουλος όμως, βγαίνοντας μετά στην Κατερίνα Καινούργιου, άφησε ένα υπονοούμενο λέγοντας “κάποιοι παρουσιαστές θύμωσαν γιατί δεν είναι δυνατόν να διχοτομηθώ”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως κάποιος έχει παράπονο από αυτόν. Πολλοί βιάστηκαν να συμπεράνουν ότι η απάντησή του ήταν προς εμένα. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είχα καμία συμφωνία με τον κύριο Δημητρακόπουλο να βγει στην εκπομπή. Ούτε μου είπε κάτι τέτοιο, και τελικά βγήκε στην Καινούργιου, μετά στον Λιάγκα και σε άλλα κανάλια.

Ο δικός μου εκνευρισμός απέναντι στον κύριο Δημητρακόπουλο ήταν για έναν ισχυρισμό -δε θέλω να τον χαρακτηρίσω ψευδή, γιατί είναι βαρύς όρος- ο οποίος όμως δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την άλλη πλευρά. Ο κύριος Δημητρακόπουλος επί δύο ημέρες μου έλεγε ότι η παραγωγή της συναυλίας είναι αυτή που του επιλέγει και του υποδεικνύει σε ποια εκπομπή θα βγει να μιλήσει, και ότι από την πρώτη μέρα η παραγωγή του υπέδειξε να βγει στον κύριο Λιάγκα και τη δεύτερη μέρα στην κυρία Καινούργιου.

Το παρασκήνιο πίσω από την ενόχληση της Σταματίνας Τσιμτσιλή με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο

Αυτά όλα που σας λέω υπάρχουν σε γραπτά μηνύματα, αν μου ζητηθούν. Όταν εγώ, μέσα από την ομάδα μου, έψαξα να δω αν όντως η παραγωγή της Άννας Βίσση και της οικογένειας Κούστα επιλέγει τις εκπομπές στις οποίες ο κύριος Δημητρακόπουλος θα βγει για να μιλήσει για το θέμα, μου ξεκαθαρίστηκε ρητά και απερίφραστα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όταν λοιπόν του το είπα, μου είπε και πάλι ότι έχω λανθασμένη πληροφόρηση. Εγώ το άφησα στο χιούμορ, λέγοντας αυτό το υπονοούμενο, το “Ζαμέ Κορωπί”.

Από εκεί και πέρα, πώς να έχω παράπονο για το πώς θα διχοτομηθεί, από τη στιγμή που η εκπομπή της Κατερίνας έπεται της δικής μου; Μήπως εννοούσε τον κύριο Λιάγκα, που όπως ο ίδιος μου είπε σε μήνυμα αρχικά, του το ακύρωσε για να βγει στην κυρία Καινούργιου, αλλά μετά βγήκε στον κύριο Λιάγκα;

Ας βρει ο κύριος Δημητρακόπουλος την ατζέντα με τις εμφανίσεις του για να τα διαχειριστεί σωστά, αλλά παιχνιδάκια με εμάς.... Θα μπορούσε εξαρχής να μου πει “δε θέλω να βγω στην εκπομπή, δεν μου αρέσει η εκπομπή”. Αλλά να μου δείχνει την πλευρά Βίσση και να την κάνει στα μάτια της εκπομπής αντιπαθή —ότι δήθεν η Βίσση δεν επιλέγει αυτή την εκπομπή, αλλά επιλέγει τις υπόλοιπες— και μετά να αφήνει και υπονοούμενα, δεν είναι ωραίο», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.