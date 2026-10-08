Ενοχλημένη η Τσιμτσιλή με τον Δημητρακόπουλο: «Παιχνιδάκια με εμάς.... »

«Δεν είναι ωραίο να αφήνει υπονοούμενα ότι δε θα μας θέλει η Βίσση»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.26 , 12:46 Κατερίνα Καινούργιου: «Είμαι προληπτική και δεν μπορώ να ξεκινήσω με Βίσση»
08.10.26 , 12:38 Κωστής Χατζηδάκης: «Ήθελαν να πλήξουν εμένα μέσω της συζύγου μου»
08.10.26 , 12:12 Χαλάει ο καιρός: Πότε έρχεται νέο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας
08.10.26 , 12:07 Λαζόπουλος:«Η σύζυγός μου είχε πάει σε έναν γιατρό με παρεμφερή ειδικότητα»
08.10.26 , 12:01 Θάνατος Μαζωνάκη: Καταθέτει αύριο η κόρη των γιατρών
08.10.26 , 11:56 Δοκίμασε μία διαφορετική συνταγή με τραχανά - Φτιάξε κροκέτες!
08.10.26 , 11:34 Ο καλλιτέχνης Γρηγόρης Αρναούτογλου στην φωτογραφική του έκθεση!
08.10.26 , 11:18 Ελεονώρα Μελέτη: «Η Αριστερά διαστρεβλώνει ξανά τα λεγόμενά μου»
08.10.26 , 11:15 Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να λέει τα τραγούδια του
08.10.26 , 10:58 Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση πολυκατοικίας
08.10.26 , 10:46 Δημητρακόπουλος: «Η Βίσση μου απαγόρευσε να πάρω τηλέφωνο τον Καρβέλα»
08.10.26 , 10:46 Ενοχλημένη η Τσιμτσιλή με τον Δημητρακόπουλο: «Παιχνιδάκια με εμάς.... »
08.10.26 , 10:45 Η BYD κερδίζει τις εντυπώσεις στην AUTO ATHINA
08.10.26 , 10:43 «"Κατάπια" πολλές φορές πέρυσι το περιεχόμενο της εκπομπής και τα σχόλια»
08.10.26 , 10:42 Διαδηλώσεις Γαλλία: Ο δήμαρχος που έγινε «ασπίδα» για τους μαθητές
Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028
Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές
Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να λέει τα τραγούδια του
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση πολυκατοικίας
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο της πρώην συντρόφου του Μαρίας Δελόγκα
Χαλάει ο καιρός: Πότε έρχεται νέο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας
Σοφία Βογιατζάκη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της - «Έχασα 36 κιλά»
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκαθάρισε ότι η φράση "Ζαμέ Κορωπί" αναφερόταν στον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, λόγω εκνευρισμού από δηλώσεις του.
  • Ο Δημητρακόπουλος άφησε υπονοούμενα για παρουσιαστές που θύμωσαν, χωρίς να έχει συμφωνία με την Τσιμτσιλή για εμφάνιση στην εκπομπή της.
  • Η Τσιμτσιλή ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί του Δημητρακόπουλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την παραγωγή της συναυλίας.
  • Η παρουσιάστρια τόνισε ότι η παραγωγή δεν του υπέδειξε τις εκπομπές που θα εμφανιστεί, όπως ισχυρίστηκε ο δικηγόρος.
  • Κατηγόρησε τον Δημητρακόπουλο για "παιχνιδάκια" και έλλειψη ειλικρίνειας σχετικά με τις εμφανίσεις του.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη φράση «Ζαμέ Κορωπί» που είπε στη χθεσινή της εκπομπή και θεωρήθηκε ότι αναφερόταν στον Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου

Την ίδια μέρα, ο γνωστός δικηγόρος, μιλώντας στη Super Κατερίνα για την υπόθεση Βίσση-Καρβέλα, αποκάλυψε ότι έχει δυσαρεστήσει κάποιους παρουσιαστές επειδή δεν προλαβαίνει να εμφανιστεί σε όλες τις εκπομπές.

Η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης (8/10) στο Happy Day τι ήταν αυτό που πραγματικά την ενόχλησε και την ώθησε στο να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση για τον δικηγόρο:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που με αφορά. Χθες εδώ, τελειώνοντας τη συζήτηση με τον Διονύση Θανασούλα, μεταξύ αστείου και σοβαρού είπα “μη με τσιγκλάτε, είμαι ήδη τσιγκλημένη, ‘Ζαμέ Κορωπί’”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προφανώς ο εκνευρισμός μου προέκυψε από ένα θέμα που συνέβη ανάμεσα σε εμένα και τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Και συμπλήρωσε: «Γενικά, λόγω της ιδιότητάς του, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας σεβασμός, γιατί τυχαίνει να είναι συνάδελφος και με τον σύζυγό μου, οπότε καταλαβαίνω και τα ωράρια, και τη δουλειά, και την ιδιοσυγκρασία, και το επάγγελμα των νομικών. Ο κύριος Δημητρακόπουλος όμως, βγαίνοντας μετά στην Κατερίνα Καινούργιου, άφησε ένα υπονοούμενο λέγοντας “κάποιοι παρουσιαστές θύμωσαν γιατί δεν είναι δυνατόν να διχοτομηθώ”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως κάποιος έχει παράπονο από αυτόν. Πολλοί βιάστηκαν να συμπεράνουν ότι η απάντησή του ήταν προς εμένα. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είχα καμία συμφωνία με τον κύριο Δημητρακόπουλο να βγει στην εκπομπή. Ούτε μου είπε κάτι τέτοιο, και τελικά βγήκε στην Καινούργιου, μετά στον Λιάγκα και σε άλλα κανάλια.

Δάκρυσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δεν ξέρω… με άγγιξε πάρα πολύ»

Ο δικός μου εκνευρισμός απέναντι στον κύριο Δημητρακόπουλο ήταν για έναν ισχυρισμό -δε θέλω να τον χαρακτηρίσω ψευδή, γιατί είναι βαρύς όρος- ο οποίος όμως δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την άλλη πλευρά. Ο κύριος Δημητρακόπουλος επί δύο ημέρες μου έλεγε ότι η παραγωγή της συναυλίας είναι αυτή που του επιλέγει και του υποδεικνύει σε ποια εκπομπή θα βγει να μιλήσει, και ότι από την πρώτη μέρα η παραγωγή του υπέδειξε να βγει στον κύριο Λιάγκα και τη δεύτερη μέρα στην κυρία Καινούργιου.

Το παρασκήνιο πίσω από την ενόχληση της Σταματίνας Τσιμτσιλή με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο

Το παρασκήνιο πίσω από την ενόχληση της Σταματίνας Τσιμτσιλή με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο

Αυτά όλα που σας λέω υπάρχουν σε γραπτά μηνύματα, αν μου ζητηθούν. Όταν εγώ, μέσα από την ομάδα μου, έψαξα να δω αν όντως η παραγωγή της Άννας Βίσση και της οικογένειας Κούστα επιλέγει τις εκπομπές στις οποίες ο κύριος Δημητρακόπουλος θα βγει για να μιλήσει για το θέμα, μου ξεκαθαρίστηκε ρητά και απερίφραστα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όταν λοιπόν του το είπα, μου είπε και πάλι ότι έχω λανθασμένη πληροφόρηση. Εγώ το άφησα στο χιούμορ, λέγοντας αυτό το υπονοούμενο, το “Ζαμέ Κορωπί”.

Από εκεί και πέρα, πώς να έχω παράπονο για το πώς θα διχοτομηθεί, από τη στιγμή που η εκπομπή της Κατερίνας έπεται της δικής μου; Μήπως εννοούσε τον κύριο Λιάγκα, που όπως ο ίδιος μου είπε σε μήνυμα αρχικά, του το ακύρωσε για να βγει στην κυρία Καινούργιου, αλλά μετά βγήκε στον κύριο Λιάγκα;

Ας βρει ο κύριος Δημητρακόπουλος την ατζέντα με τις εμφανίσεις του για να τα διαχειριστεί σωστά, αλλά παιχνιδάκια με εμάς.... Θα μπορούσε εξαρχής να μου πει “δε θέλω να βγω στην εκπομπή, δεν μου αρέσει η εκπομπή”. Αλλά να μου δείχνει την πλευρά Βίσση και να την κάνει στα μάτια της εκπομπής αντιπαθή —ότι δήθεν η Βίσση δεν επιλέγει αυτή την εκπομπή, αλλά επιλέγει τις υπόλοιπες— και μετά να αφήνει και υπονοούμενα, δεν είναι ωραίο», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαζόπουλος για Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Λαζόπουλος:«Η σύζυγός μου είχε πάει σε έναν γιατρό με παρεμφερή ειδικότητα»
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Ο καλλιτέχνης Γρηγόρης Αρναούτογλου στην φωτογραφική του έκθεση!
Ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσε ο Καρβέλας
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να λέει τα τραγούδια του
Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Δημητρακόπουλος: «Η Βίσση μου απαγόρευσε να πάρω τηλέφωνο τον Καρβέλα»
Σοφία Βογιατζάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Βογιατζάκη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της - «Έχασα 36 κιλά»
Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τα συγκινητικά λόγια & η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Τα καυτά φιλιά με το σύντροφό της στο ηλιοβασίλεμα της Κένυας
Τάσος Χαλκιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Τάσος Χαλκιάς: «Οι επιτροπές έβγαλαν κατεδαφιστέο το σπίτι μου»
Μαρία Δελόγκα-Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο της πρώην συντρόφου του Μαρίας Δελόγκα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top