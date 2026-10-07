Μία νέα δημόσια εμφάνιση έκανε ο Γιάννης Μπέζος, λίγες ημέρες μετά την ειλικρινή εξομολόγησή του για την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του και την απόφασή του να βάλει σε διαφορετικές προτεραιότητες την επαγγελματική του ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του νέου καλλιτεχνικού προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για τη θεατρική περίοδο 2026-2027, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Σκηνή.

Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε χαμογελαστό, μαζί με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου Νίκο Διαμαντή, τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γιάννη Χατζηαλέξη. Η παρουσία του Γιάννη Μπέζου στην εκδήλωση δεν ήταν τυχαία, καθώς ο ίδιος θα έχει ενεργό ρόλο σε μία από τις παραστάσεις που θα παρουσιαστούν τη νέα σεζόν. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία στον «Κατά φαντασίαν ασθενή» του Μολιέρου, με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο.

Δες τις φωτογραφίες:

Νίκος Διαμαντής- Γιάννης Χατζηαλέξης-Γιάννης Μπέζος-Γιάννης Μώραλης-Σπύρος Παπαδόπουλος/ ndp

Γιάννης Μπέζος-Σπύρος Παπαδόπουλος/ ndp

Η εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει για την κατάσταση της υγείας του.

«Χτύπησαν καμπάνες στην υγεία μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Happy Day», εξηγώντας πως η ταυτόχρονη παρουσία του σε απαιτητικά τηλεοπτικά γυρίσματα και θεατρικές παραγωγές είχε αρχίσει να τον επιβαρύνει.

Μετά από αυτή την εμπειρία, ο ηθοποιός αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, βάζοντας πλέον όρια και στον χρόνο που αφιερώνει στην τηλεόραση.

«Δε θα ξαναπαίξω σε σειρά πολλών επεισοδίων», είχε ξεκαθαρίσει, επισημαίνοντας ουσιαστικά πως στο εξής επιθυμεί να επιλέγει πιο προσεκτικά τα projects στα οποία συμμετέχει και να προστατεύει περισσότερο τις αντοχές και τον προσωπικό του χρόνο.