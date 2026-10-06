Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Στην περίπτωση της Κιμ Καρντάσιαν αυτό το χωριό αυτό έχει συγκεκριμένο ωράριο, ένσημα και... στολή.

Ναι καλά διαβάσατε η γνωστή επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα αποκάλυψε σε συνέντευξή της πως απασχολεί όχι μία, ούτε δύο αλλά πέντε νταντάδες για να προσέχουν τα παιδιά της.

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Style των Sunday Times, η μία είναι κάθε φορά σε υπηρεσία και οι άλλες τέσσερις εναλλάσσονται.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, η γνωστή τηλεπερσόνα τόνισε πως και εκείνη έχει ενεργό ρόλο στη φροντίδα των τεσσέρων παιδιών που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Kim Kardashian employs a formidable total of five nannies, with one on duty at a time and another four on rotation, it has been revealed https://t.co/Tx8hRvLXaQ 🔗 https://t.co/DY9LkynTfX — Daily Mail (@DailyMail) October 4, 2026

Η ίδια πηγαίνει τη 13χρονη Νορθ, τον 10χρονο Σέιντ, την 8χρονη Σικάγο και τον 7χρονο Ψαλμ στο σχολείο και μετά τους παραλαμβάνει.

«Νομίζω ότι είμαι ένας γονιός μέτρια αυστηρός. Είμαι αρκετά υπομονετική και τρυφερή. Εξακολουθώ να αφήνω κάποιο από τα παιδιά να κοιμάται στο κρεβάτι μου όταν το θέλει και κάθε βράδυ διαβάζω βιβλία μαζί τους» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια, που πλέον είναι ζευγάρι με τον με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, ανέφερε επίσης πως είναι μία μητέρα που έχει ενεργό ρόλο στο μεγάλωμα των παιδιών της και δε λείπει ποτέ από τα οικογενειακά τραπέζια.

«Τα μικρότερα παιδιά έρχονται όταν κάνω γύρισμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν δικές τους ιστορίες. Η Νορθ το αγαπάει λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους. Εγώ την κρατάω πίσω. Το μόνο που θέλει είναι να κάνει πρότζεκτ όπου θα είναι μπροστά στην κάμερα. Και έτσι προσπαθούμε πραγματικά να απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές και να μην κάνουμε ό,τι εμφανίζεται μπροστά μας, ώστε να μπορούμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι το διαχειριζόμαστε με τον σωστό τρόπο. Και μαζί της, επειδή αφορά περισσότερο τη μουσική, είναι κάτι για το οποίο ο πατέρας της κι εγώ έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Φροντίζουμε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι και ότι συμμετέχει σε πρότζεκτ που εγκρίνουμε και οι δύο» είπε η Κιμ σε άλλο μέρος της συνέντευξής της.

Η Κιμ Καρντάσιαν ανησυχεί για την κόρη της Νορθ Γουέστ καθώς η 13χρονη κάνει ήδη καριέρα influencer. «Ανησυχώ γι’ αυτό. Κάθε παιδί κάνει ό,τι νιώθει άνετα»

