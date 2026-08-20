Μια ξεχωριστή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Μπεκατώρου στη βάφτιση του γιου φιλικού της ζευγαριού στην Κεφαλονιά, όπου βρέθηκε στον ρόλο της νονάς μαζί με τον σύζυγό της.

Για την ιδιαίτερη αυτή περίσταση, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό ροζ μάξι φόρεμα, που συνδύαζε θηλυκότητα και κομψότητα. Το σχέδιο με τα λεπτά τιραντάκια, το εφαρμοστό μπούστο και τα διαδοχικά βολάν που έδιναν κίνηση στη φούστα δημιούργησε μια ανάλαφρη, ρομαντική σιλουέτα, ιδανική για ένα καλοκαιρινό μυστήριο σε νησιωτικό σκηνικό.

Το παστέλ ροζ χρώμα ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη φρέσκια αισθητική του look, ενώ τα μαύρα mule πέδιλα πρόσθεσαν μια πιο chic και σύγχρονη πινελιά στην εμφάνιση, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το απαλό χρώμα του φορέματος.

Τα ξανθά μαλλιά της, χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, ολοκλήρωσαν το ανεπιτήδευτα glamorous αποτέλεσμα, ενώ τα μαύρα γυαλιά ηλίου έδωσαν στο σύνολο μια πιο fashion-forward διάθεση.

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε στις 18:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Άννας στη Λακήθρα. Ο μικρός πήρε το όνομα Ευάγγελος - Χρυσοβαλάντης, προς τιμήν του παππού του, ενώ μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στη βίλα της οικογένειας του νεοφώτιστου.

Με το ρομαντικό ροζ φόρεμα και τα κομψά αξεσουάρ της, η νονά απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ένα καλοκαιρινό look για βάφτιση μπορεί να είναι εντυπωσιακό χωρίς να δείχνει υπερβολικό.