Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά

Το απόλυτο καλοκαιρινό look για βάφτιση

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Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
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Μαρία Μπεκατώρου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μπεκατώρου ήταν νονά στη βάφτιση του γιου φιλικού ζευγαριού στην Κεφαλονιά.
  • Επέλεξε ένα ροζ μάξι φόρεμα με λεπτά τιραντάκια και βολάν, ιδανικό για καλοκαιρινό μυστήριο.
  • Το φόρεμα συνδυάστηκε με μαύρα mule πέδιλα και μαύρα γυαλιά ηλίου για chic εμφάνιση.
  • Η βάφτιση έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Άννας στη Λακήθρα, με τον μικρό να ονομάζεται Ευάγγελος - Χρυσοβαλάντης.
  • Ακολούθησε δεξίωση στη βίλα της οικογένειας του νεοφώτιστου.

Μια ξεχωριστή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Μπεκατώρου στη βάφτιση του γιου φιλικού της ζευγαριού στην Κεφαλονιά, όπου βρέθηκε στον ρόλο της νονάς μαζί με τον σύζυγό της.

Για την ιδιαίτερη αυτή περίσταση, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό ροζ μάξι φόρεμα, που συνδύαζε θηλυκότητα και κομψότητα. Το σχέδιο με τα λεπτά τιραντάκια, το εφαρμοστό μπούστο και τα διαδοχικά βολάν που έδιναν κίνηση στη φούστα δημιούργησε μια ανάλαφρη, ρομαντική σιλουέτα, ιδανική για ένα καλοκαιρινό μυστήριο σε νησιωτικό σκηνικό.

Το παστέλ ροζ χρώμα ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη φρέσκια αισθητική του look, ενώ τα μαύρα mule πέδιλα πρόσθεσαν μια πιο chic και σύγχρονη πινελιά στην εμφάνιση, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το απαλό χρώμα του φορέματος.

Τα ξανθά μαλλιά της, χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, ολοκλήρωσαν το ανεπιτήδευτα glamorous αποτέλεσμα, ενώ τα μαύρα γυαλιά ηλίου έδωσαν στο σύνολο μια πιο fashion-forward διάθεση.

 

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε στις 18:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Άννας στη Λακήθρα. Ο μικρός πήρε το όνομα Ευάγγελος - Χρυσοβαλάντης, προς τιμήν του παππού του, ενώ μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στη βίλα της οικογένειας του νεοφώτιστου.

Με το ρομαντικό ροζ φόρεμα και τα κομψά αξεσουάρ της, η νονά απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ένα καλοκαιρινό look για βάφτιση μπορεί να είναι εντυπωσιακό χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

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ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
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