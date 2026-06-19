Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Σωκράτης Αλαφούζος, καθώς αποχαιρετά το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής του, τη μητέρα του.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συγκινώντας φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς του φίλους. Επιλέγοντας να μοιραστεί μία κοινή τους φωτογραφία, ο Σωκράτης Αλαφούζος θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τη μητέρα του, εκφράζοντας με λίγες αλλά βαθιά φορτισμένες λέξεις τον πόνο της απώλειας.

Όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή του, η μητέρα του έφυγε από τη ζωή την ίδια ημέρα που εκείνος επέστρεψε από ταξίδι στην Αμερική, μια συγκυρία που κάνει τον αποχαιρετισμό ακόμη πιο δύσκολο και συγκινητικό.

«Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα… Θα την αποχαιρετήσουμε την Πέμπτη στις 15:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία που τον δείχνει δίπλα στη μητέρα του σε μία πιο ευτυχισμένη στιγμή.

Αμέσως μετά την ανάρτησή του, δεκάδες φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο έσπευσαν να του εκφράσουν δημόσια τα συλλυπητήριά τους και να του στείλουν λόγια στήριξης για τη δύσκολη αυτή περίοδο που περνά.

Η απώλεια ενός γονιού αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά και επώδυνα κεφάλαια στη ζωή κάθε ανθρώπου. Για τον Σωκράτη Αλαφούζο, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά, καθώς καλείται να αποχαιρετήσει τη μητέρα του, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις και τις στιγμές που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια.