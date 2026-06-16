Σοκάρει ο Ιορδάνης Αγαπητός: «Έκρυβα ότι οι γονείς μου ήταν εξαρτημένοι»

«Φορούσα τα ίδια ρούχα για μία εβδομάδα και δεχόμουν bullying»

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Ιορδάνης Αγαπητός
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιορδάνης Αγαπητός μίλησε για τη συνεργασία του με τον Φοίβο και την κυκλοφορία του τραγουδιού "Εξάρτηση".
  • Αποκάλυψε ότι οι γονείς του υπήρξαν εξαρτημένοι από ουσίες, αλλά τώρα είναι καλά.
  • Αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βίωσε, όπως η παραμονή του σε αποθήκη για έξι μήνες.
  • Εξομολογήθηκε ότι υπέστη bullying στο σχολείο λόγω της κατάστασης των γονιών του.
  • Δηλώνει ότι έχει ανθεκτικότητα και δεν κρατά κακία στους γονείς του.

Με αφορμή τη συνεργασία του με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη Φοίβο και την κυκλοφορία του τραγουδιού "Εξάρτηση" ο ανερχόμενος ερμηνευτής, Ιορδάνης Αγαπητός, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Buongiorno» και τον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα, συγκλονίζοντας με όσα δήλωσε για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του από πολύ μικρή ηλικία.

Σοκάρει ο Ιορδάνης Αγαπητός: «Έκρυβα ότι οι γονείς μου ήταν εξαρτημένοι»

Σε μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε τόσο στη μουσική του εξέλιξη όσο και στις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο.

Αρχικά μίλησε με ενθουσιασμό για τη γνωριμία και τη συνεργασία του με τον Φοίβο, τονίζοντας: «Τη συνεργασία με τον Φοίβο την περίμενα πολύ καιρό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γνωρίζοντας τον Φοίβο κατάλαβα πόσο απλός και προσιτός είναι, παρότι έχει πετύχει τόσα πράγματα. Είχα αγωνία στην πρώτη μας συνάντηση. Μου είπε να μην ντρέπομαι και να τον πλησιάσω. Φοίβο σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη».

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο σημείο της συνέντευξης, ο Ιορδάνης Αγαπητός αναφέρθηκε στους γονείς του, οι οποίοι στο παρελθόν υπήρξαν εξαρτημένοι από ουσίες, αλλά και στις δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας.

Σοκάρει ο Ιορδάνης Αγαπητός: «Έκρυβα ότι οι γονείς μου ήταν εξαρτημένοι»

Όπως είπε: «Αγαπώ τόσο πολύ την οικογένεια και τους γονείς μου που είναι κάτι πολύ έντονο συναισθηματικά για μένα. Είναι άνθρωποι που πέρασαν πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και δεν είχαν τη διαύγεια να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Χαίρομαι που και οι δύο σήμερα είναι καλά. Έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι. Δεν τους κρατάω καμία κακία και ξέρω πολύ καλά ποιοι είναι. Δεν μου γύρισαν ποτέ την πλάτη».

Παράλληλα αποκάλυψε επίσης τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία.«Σε ηλικία 16 ετών χρειάστηκε να μείνω σε αποθήκη για έξι μήνες, χωρίς μπάνιο, χωρίς τίποτα. Ήταν πολύ δύσκολο». 

Ερωτηθείς για τα σχολικά του χρόνια, επισήμανε: «Στο δημοτικό έκρυβα ότι οι γονείς μου ήταν εξαρτημένοι από ουσίες. Δέχτηκα πολύ bullying. Τύχαινε να φοράω τα ίδια ρούχα για μία εβδομάδα. Αυτό με έκανε σήμερα πολύ σχολαστικό με την καθαριότητα. Πολλές φορές λύγισα, υπήρξαν στιγμές που ένιωθα ότι δεν υπάρχει επόμενη ημέρα, αλλά για κάποιο λόγο είχα ανθεκτικότητα».

 

@iordanisagapitos Μια ιδιαίτερη συνάντηση στο #Buongiorno, γεμάτη συζήτηση, συναισθήματα και αλήθειες. Ευχαριστώ από καρδιάς τη Φαίη Σκορδά @fayskorda_official και όλη την ομάδα της εκπομπής για τη θερμή φιλοξενία και τον όμορφο τρόπο με τον οποίο αγκάλιασαν τη συζήτησή μας. 🙏 Χάρηκα που μοιράστηκα μαζί σας στιγμές, εμπειρίες και προσωπικά βιώματα της διαδρομής μου, αλλά και όσα έρχονται στη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά για την αγάπη και τα μηνύματά σας. ❤️ #megatv #iordanisagapitos #exartisi #liveinterview ♬ πρωτότυπος ήχος - Iordanis Agapitos
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