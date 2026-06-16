Με αφορμή τη συνεργασία του με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη Φοίβο και την κυκλοφορία του τραγουδιού "Εξάρτηση" ο ανερχόμενος ερμηνευτής, Ιορδάνης Αγαπητός, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Buongiorno» και τον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα, συγκλονίζοντας με όσα δήλωσε για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του από πολύ μικρή ηλικία.

Σε μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε τόσο στη μουσική του εξέλιξη όσο και στις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο.

Αρχικά μίλησε με ενθουσιασμό για τη γνωριμία και τη συνεργασία του με τον Φοίβο, τονίζοντας: «Τη συνεργασία με τον Φοίβο την περίμενα πολύ καιρό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γνωρίζοντας τον Φοίβο κατάλαβα πόσο απλός και προσιτός είναι, παρότι έχει πετύχει τόσα πράγματα. Είχα αγωνία στην πρώτη μας συνάντηση. Μου είπε να μην ντρέπομαι και να τον πλησιάσω. Φοίβο σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη».

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο σημείο της συνέντευξης, ο Ιορδάνης Αγαπητός αναφέρθηκε στους γονείς του, οι οποίοι στο παρελθόν υπήρξαν εξαρτημένοι από ουσίες, αλλά και στις δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας.

Όπως είπε: «Αγαπώ τόσο πολύ την οικογένεια και τους γονείς μου που είναι κάτι πολύ έντονο συναισθηματικά για μένα. Είναι άνθρωποι που πέρασαν πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και δεν είχαν τη διαύγεια να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Χαίρομαι που και οι δύο σήμερα είναι καλά. Έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι. Δεν τους κρατάω καμία κακία και ξέρω πολύ καλά ποιοι είναι. Δεν μου γύρισαν ποτέ την πλάτη».

Παράλληλα αποκάλυψε επίσης τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία.«Σε ηλικία 16 ετών χρειάστηκε να μείνω σε αποθήκη για έξι μήνες, χωρίς μπάνιο, χωρίς τίποτα. Ήταν πολύ δύσκολο».

Ερωτηθείς για τα σχολικά του χρόνια, επισήμανε: «Στο δημοτικό έκρυβα ότι οι γονείς μου ήταν εξαρτημένοι από ουσίες. Δέχτηκα πολύ bullying. Τύχαινε να φοράω τα ίδια ρούχα για μία εβδομάδα. Αυτό με έκανε σήμερα πολύ σχολαστικό με την καθαριότητα. Πολλές φορές λύγισα, υπήρξαν στιγμές που ένιωθα ότι δεν υπάρχει επόμενη ημέρα, αλλά για κάποιο λόγο είχα ανθεκτικότητα».