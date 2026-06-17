Με ένα χιουμοριστικό instastory επανήλθε στα social η νιόπαντρη Δανάη Μπάρκα. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο από την πρόβα νυφικού που έκανε στο ατελιέ των MI-RO.

«Τι φοβόμουν μην ακούσω κάθε φορά στους MIRO», έγραψε στη λεζάντα, ενώ ακούγονταν οι διάλογοι από την ελληνική ταινία «η Παριζιάνα» και η διαχρονική ατάκα: «Σούζη και ψεύδεσαι και τρως».

Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο από την πρόβα νυφικού/ instagram

«Το πρώτο μήνυμα που έστειλα ήταν 11 Μαρτίου στον Δημήτρη,πήγα στους @mirodesigners πρώτη φορά 28 Μαρτίου για καφέ,μετά εμφανίστηκα 2 Ιουνίου,μετά 10 Ιουνίου και τέλος», αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτησή της για τις ελάχιστες πρόβες νυφικού που έκανε.

Γάμος Δανάης Μπάρκα- Φάνη Μπότση/ instagram

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν το Σάββατο 13 Ιουνίου σε ένα γραφικό εκκλησάκι στη Μεσσηνία.

Γάμος Δανάης Μπάρκα- Φάνη Μπότση/ instagram

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν αποκάλυπτε πολλά για τη σημαντική αυτή στιγμή της ζωής της μέχρι τη μέρα του γάμου, όμως πλέον μοιράζεται στα social άγνωστες λεπτομέρειες από την πρόταση και την προετοιμασία για τον ελληνικό παραδοσιακό γάμο.

«Τον Ιανουάριο κάναμε βόλτα με το αμάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σ’ ένα εκκλησάκι μαγικό που γύρω γύρω είχε μόνο ουρανό, ελιές & θέα θάλασσα. Το αγόρι μου αμέσως μου είπε «εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»..δεν το πίστεψα εξ’αρχής αλλά τις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι το εννούσε. Το είπαμε σε όσους περάσαμε χειμώνα μαζί,στους πολύ δικούς μας,σε όσους ξέραμε ότι θα χαιρόντουσαν με την τρέλα μας. Μετά άρχισαν οι ερωτήσεις περί οργάνωσης που φυσικά ήταν κάτι εντελώς αντίθετο με εμάς», εξομολογήθηκε σε ανάρτησή της.

Ξεχωριστή στιγμή πριν το μυστήριο ήταν ο ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη νύφη προς το εκκλησάκι, όπου την περίμεναν ο πατέρας της, η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου και η γιαγιά της.

Το ζευγάρι και οι καλεσμένοι του το γλέντησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με θέα τη θάλασσα και πολύ τραγούδι και χορό.