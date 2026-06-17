Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε με ειλικρίνεια για τον έρωτα, τις σχέσεις, τις αυθόρμητες αποφάσεις που έχει πάρει στη ζωή του, αλλά και για τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα σε προσωπικό επίπεδο.

Ο ηθοποιός, που συνεχίζει να γοητεύει το κοινό με την παρουσία και το χιούμορ του, μοιράστηκε ιστορίες από το παρελθόν του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ένας μεγάλος έρωτας ήταν η αιτία να αλλάξει ολόκληρη την πορεία της ζωής του.

«Με τον έρωτα έχω κάνει στροφές ζωής. Πέρασα στο Πολυτεχνείο για τον έρωτα. Ήμασταν στο σχολείο, ήμουν πολύ ερωτευμένος και στρώθηκα και κάθισα και διάβασα. Είπα “δεν γίνεται να μείνω εγώ στη Λάρισα και να φύγει η Ιουλία να πάει πανεπιστήμιο”. Και πέρασα κι εγώ στο Πολυτεχνείο που είχε περάσει και η Ιουλία και ήμασταν μια χαρά», εξομολογήθηκε στο Breakfast@Star.

Μιλώντας για τον αυθορμητισμό που τον χαρακτηρίζει, ο Αλέξης Γεωργούλης αποκάλυψε πως δεν είναι λίγες οι φορές που έχει πάρει αποφάσεις της στιγμής χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Φεύγουμε αύριο και γυρνάω μετά από τρεις - τέσσερις μήνες. Έχω πάθει τέτοια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως με τα χρόνια έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια του έρωτα και πλέον τον αντιλαμβάνεται διαφορετικά.

«Τον έρωτα τον άνοιξα περισσότερο σαν έννοια και είδα ότι τελικά ο έρωτας είναι το να είσαι παρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι επιτυχημένοι τηλεοπτικοί ρόλοι στην πορεία ενός ηθοποιού.

«Πιστεύω ότι σε φυλακίζει. Δεν είναι γιατί σε βλέπουν έτσι οι άλλοι, είναι γιατί εσύ κουβαλάς αυτό που σου δίνουν οι άλλοι», είπε, ενώ παραδέχτηκε ότι έχει δεχθεί επαγγελματικές προτάσεις που βασίζονταν αποκλειστικά σε ρόλους που είχε υποδυθεί στο παρελθόν.

«100% μου έχουν προτείνει δουλειές βασισμένες στους ρόλους που έκανα. Αλλά το τι θα κάνεις εσύ, αν θα ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο ή αν θα κοιτάξεις να κάνεις και κάτι άλλο, είναι δικό σου θέμα», τόνισε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του για την προσωπική του ζωή, καθώς αποκάλυψε ότι εδώ και αρκετό διάστημα επιλέγει συνειδητά να παραμένει εκτός σχέσης.

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση. Έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στον εαυτό μου».

Μάλιστα, εξήγησε τον λόγο που συχνά κρατά αποστάσεις όταν γνωρίζει κάποιον άνθρωπο.

«Μπαίνοντας σε σχέση βλέπω πού είναι το τέλος. Το βλέπω, νιώθω ότι δε με πάει παρακάτω. Το να παραμένω για να δω αν όντως είναι έτσι μου δημιουργεί ένα κράτημα».

Στα χιουμοριστικά διλήμματα που ακολούθησαν, ο ηθοποιός δεν έχασε το χαμόγελό του. Όταν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε μια καλή μαγείρισσα και μια καλή ερωμένη, η απάντησή του προκάλεσε γέλια στο πλατό.

«Νομίζω αν είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αν είναι καλή στο σεξ θα είναι καλή μαγείρισσα. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως αν έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στον πλούτο και την αγάπη, δεν θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά.

«Παντοτινή αγάπη, εννοείται», απάντησε.

Ενώ για το αν προτιμά τα ατελείωτα ταξίδια ή μια σταθερή ζωή με τον σύντροφό του, σημείωσε: «Μία σταθερή φωλιά ίσως να δημιουργήσει και τα πιο ωραία και πιο μακρινά ταξίδια».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Αλέξης Γεωργούλης μοιράστηκε μια σκέψη που αποτυπώνει τη φιλοσοφία ζωής του αυτή την περίοδο:

«Θέλω ό,τι και να μου συμβεί να είμαι σε θέση να το αγκαλιάσω».

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