Λένα Παπαδοπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο της

H τραγουδίστρια πόζαρε με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Τσαούση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο της Γιάννη και τον σύντροφό της Αλέξανδρο Τσαούση.
  • Παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της boutique 'Ice Cube Riviera' στο 'Grand Resort Lagonisi'.
  • Η Παπαδοπούλου και ο Τσαούσης είναι μαζί 26 χρόνια και γνωρίστηκαν μέσω του Νότη Σφακιανάκη.
  • Η τραγουδίστρια δεν έχει παντρευτεί ποτέ λόγω του φόβου της για τους γάμους.
  • Η Λένα Παπαδοπούλου είναι εγγονή της Πίτσας Παπαδοπούλου και έχει επιτυχίες όπως 'Εγώ είμαι η Λένα' και 'Θαύμα'.

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση στα εγκαίνια της θρυλικής boutique “Ice Cube Riviera” που έγιναν στο “Grand Resort Lagonisi” έκανε η Λένα Παπαδοπούλου μαζί με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Τσαούση και τον γιο τους Γιάννη.  Οι τρεις τους έδωσαν το παρών στο εντυπωσιακό opening party που διοργάνωσε η επιχειρηματίας Μαρία Καλάβρια.

Λένα Παπαδοπούλου για σύντροφό της: Το μυστικό είναι ότι δεν παντρευτήκαμε

Η Λένα Παπαδοπούλου είναι μαζί με τον σύζυγό της 26 χρόνια και σύμφωνα με πληροφορίες γνωρίστηκαν μέσω του Νότη Σφακιανάκη. 
Σχεδόν αμέσως το ζευγάρι συγκατοίκησε και ο γιος τους σήμερα είναι 15 ετών. 

Η τραγουδίστρια που είναι και ανιψιά της Πίτσας Παπαδοπούλου, δεν έχει παντρευτεί ποτέ καθώς όπως είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της, φοβάται τους γάμους.

Η Λένα Παπαδοπούλου με τον σύζυγό της Αλέξανδρο Τσαούση και τον γιο τους/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

Η Λένα Παπαδοπούλου με τον σύζυγό της Αλέξανδρο Τσαούση και τον γιο τους/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

«Τους γάμους λίγο τους φοβάμαι, με πιέζει αυτό το πράγμα. Με αγχώνει. Ό,τι με πιέζει δεν το θέλω. Με τον άνθρωπό μου είμαστε 25 χρόνια μαζί. Κλείσαμε 25, πάμε στα 26. Με το παιδί, που είναι τα 15 τελευταία, έγινε μεγάλη αλλαγή. Ένιωσα ότι κάτι αλλάζει, είναι σαν να είσαι κάποιος άλλος» είχε δηλώσει σε παλαιότερή της συνέντευξη η τραγουδίστρια η οποία έγινε γνωστή μέσα από τις επιτυχίες «Εγώ είμαι η Λένα»,«Έγραψες», «Θαύμα» και άλλες. 
 

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