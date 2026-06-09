Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση στα εγκαίνια της θρυλικής boutique “Ice Cube Riviera” που έγιναν στο “Grand Resort Lagonisi” έκανε η Λένα Παπαδοπούλου μαζί με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Τσαούση και τον γιο τους Γιάννη. Οι τρεις τους έδωσαν το παρών στο εντυπωσιακό opening party που διοργάνωσε η επιχειρηματίας Μαρία Καλάβρια.

Η Λένα Παπαδοπούλου είναι μαζί με τον σύζυγό της 26 χρόνια και σύμφωνα με πληροφορίες γνωρίστηκαν μέσω του Νότη Σφακιανάκη.

Σχεδόν αμέσως το ζευγάρι συγκατοίκησε και ο γιος τους σήμερα είναι 15 ετών.

Η τραγουδίστρια που είναι και ανιψιά της Πίτσας Παπαδοπούλου, δεν έχει παντρευτεί ποτέ καθώς όπως είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της, φοβάται τους γάμους.

Η Λένα Παπαδοπούλου με τον σύζυγό της Αλέξανδρο Τσαούση και τον γιο τους/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας

«Τους γάμους λίγο τους φοβάμαι, με πιέζει αυτό το πράγμα. Με αγχώνει. Ό,τι με πιέζει δεν το θέλω. Με τον άνθρωπό μου είμαστε 25 χρόνια μαζί. Κλείσαμε 25, πάμε στα 26. Με το παιδί, που είναι τα 15 τελευταία, έγινε μεγάλη αλλαγή. Ένιωσα ότι κάτι αλλάζει, είναι σαν να είσαι κάποιος άλλος» είχε δηλώσει σε παλαιότερή της συνέντευξη η τραγουδίστρια η οποία έγινε γνωστή μέσα από τις επιτυχίες «Εγώ είμαι η Λένα»,«Έγραψες», «Θαύμα» και άλλες.

