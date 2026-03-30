Δανάη Μπάρκα: Η τρυφερή selfie με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Δανάης Μπάρκα στο «Καλύτερα Δε Γίνεται», όπου μιλάει για τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα διανύει μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο, έχοντας βρει την αγάπη και τον έρωτα στο πλευρό του Φάνη Μπότση.

Μάλιστα, το ζευγάρι νοίκιασε σπίτι στην Καλαμάτα και πλέον μένει μαζί, κάνοντας έτσι το επόμενο βήμα στη σχέση του, η οποία, όπως όλα δείχνουν, είναι σοβαρή.

Για λόγους ιδιωτικότητας, η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας δεν ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικοί στην αρχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα πια, όμως, έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο εξωστρεφείς στις αναρτήσεις τους, μέσα από τις οποίες δείχνουν τα συναισθήματά τους στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου, ο Φάνης Μπότσης μοιράστηκε με τους followers του μια τρυφερή στιγμή με τη σύντροφό του. Συγκεκριμένα, ανήρτησε στο Instagram μια κοινή selfie τους, την οποία αναδημοσίευσε η παρουσιάστρια στο δικό της προφίλ, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με ένα ματάκι.

Δανάη Μπάρκα: Το τρυφερό ενσταντανέ με τον Φάνη Μπότση

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται», και μεταξύ άλλων μίλησε για τον σύντροφό της, λέγοντας:

«Πιο παλιά μπορεί να ήθελα κι άλλες στιγμές να ανεβάσω κάτι, όχι μόνο για την προσωπική μου ζωή, αλλά γενικά, και να έλεγα όχι, γιατί θα πουν, θα σχολιάσουν κλπ… Όσο μεγαλώνω θέλω να αποτινάσσω από πάνω μου τα πρέπει και να κάνω αυτό που νιώθω εγώ εκείνη τη στιγμή ότι με οδηγεί η σκέψη μου, η καρδιά μου και η ανεμελιά μου. Οπότε, ναι, νιώθω πιο χαλαρή».

«Αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα, το να μπορείς να προσαρμόζεσαι σε καταστάσεις. Με κάνει πολύ να γελάω», απάντησε σε άλλο σημείο, σχετικά με το τι την κέρδισε στον Φάνη Μπότση.