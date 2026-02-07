Θέμης Παναγιωτίδης: Κλέβει τις εντυπώσεις από τον Βορρά μέχρι τον Νότο!

Οι επιτυχημένες εμφανίσεις του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Απανωτά «limit up» χτυπάει στο μουσικό… χρηματιστήριο το όνομα του Θέμη Παναγιώτη, ενός ερμηνευτή, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην εγχώρια σκηνή.

Ο ανερχόμενος τραγουδιστής έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κόσμου, ωστόσο παράλληλα χαίρει και της εκτίμησης όλων των συναδέλφων του.

«Χάνομαι»: Το νέο single του Θέμη Παναγιωτίδη

Κι αυτό γιατί εκτός από εξαιρετικός τραγουδιστής είναι σημαντικός δημιουργός, μουσικός και performer.

O Θέμης Παναγιωτίδης πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι από τη Sonar music με τίτλο «Χάνομαι».

Το τραγούδι ξεχώρισε από τις πρώτες κιόλας ημέρες κυκλοφορίας του, ξεπερνώντας αρκετά γρήγορα τις 1.000.000 προβολές στο youtube.

Αυτή την εποχή ο ταλαντούχος τραγουδοποιός εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία στο Doors, στο Κολωνάκι κάθε Πέμπτη και στο Syggrou live κάθε Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά επικρατεί το αδιαχώρητο.

