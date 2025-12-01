«Χάνομαι»: Το νέο single του Θέμη Παναγιωτίδη

Δείτε το εντυπωσιακό video clip

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 23:17 Η Ελλάδα Στο Διάστημα: Οι Πρώτοι Δορυφόροι Ελληνικής Κατασκευής
01.12.25 , 23:05 Ο Βάγγος αποχαιρέτησε τη Φάρμα!
01.12.25 , 22:56 Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ: Ποιοι δε θα το λάβουν
01.12.25 , 22:55 Δημήτρης vs Βάγγος: Ποιος αποχώρησε από τη Φάρμα;
01.12.25 , 22:36 Πυρκαγιές Σε Μενίδι Και Νεάπολη Λακωνίας - Σε Κίνδυνο Πολίτες
01.12.25 , 22:18 Μπλόκα: Συναγερμός και δίλημμα στην κυβέρνηση για τους αγρότες
01.12.25 , 22:05 Η μεγάλη μέρα έφτασε στη Φάρμα! Ο Δημήτρης θα μονομαχήσει με τον Βάγγο
01.12.25 , 21:50 Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα με την πορεία του οδηγού λίγο πριν το δυστύχημα
01.12.25 , 21:42 Ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Χούπης στο Star: Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ατομική ασυλία;
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Η κόντρα του Ανδρέα με τη Ζωή και ο πρώτος μονομάχος
01.12.25 , 21:30 Φάρμα: «Πρόσεχε μη σου πέσει» - Ποιο είναι το ζητούμενο της δοκιμασίας;
01.12.25 , 21:17 Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
01.12.25 , 21:15 Φάρμα: Δημήτρης εναντίον Ανδρέα και Βάγγου: «Κατίνες»
01.12.25 , 21:06 Καρέ - καρέ η νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο
Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
Δημήτρης vs Βάγγος: Ποιος αποχώρησε από τη Φάρμα;
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Φάρμα Βάγγος: Οι πολεμικές τέχνες, η ξυλουργική και τα δύσκολα χρόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Θέμης Παναγιωτίδης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους τραγουδοποιούς, που έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει όλο το καλλιτεχνικό «πακέτο», καθώς είναι ένας ιδιαίτερος ερμηνευτής, ενώ παράλληλα γράφει με μεγάλη επιτυχία, τόσο μουσική όσο και στίχους.

Ο ίδιος άλλωστε υπογράφει και το νέο του single, το οποίο κυκλοφορεί από τη Sonar Music και είναι ένα τραγούδι που ξεχωρίζει από το πρώτο του άκουσμα.

Ο τίτλος του είναι «Χάνομαι» και είναι σε μουσική και στίχους του ίδιου του ερμηνευτή, ο οποίος υπογράφει και την ενορχήστρωσή του.

Θέμης Παναγιωτίδης

Το νέο τραγούδι του Θέμη Παναγιωτίδη, ο οποίος μετράει 10 προσωπικά singles και συνεργασίες με ονόματα όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Θοδωρής Φέρρης και η Έλλη Κοκκίνου, συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ, που σκηνοθέτησαν ο Άλεξ Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.

Αυτό το διάστημα ο ταλαντούχος καλλιτέχνης εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε Πέμπτη στο «Doors», ενώ κάθε Κυριακή αναστατώνει το  Syggrou night bar, στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top