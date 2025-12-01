«Χάνομαι»: Το νέο single του Θέμη Παναγιωτίδη

Ο Θέμης Παναγιωτίδης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους τραγουδοποιούς, που έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει όλο το καλλιτεχνικό «πακέτο», καθώς είναι ένας ιδιαίτερος ερμηνευτής, ενώ παράλληλα γράφει με μεγάλη επιτυχία, τόσο μουσική όσο και στίχους.

Ο ίδιος άλλωστε υπογράφει και το νέο του single, το οποίο κυκλοφορεί από τη Sonar Music και είναι ένα τραγούδι που ξεχωρίζει από το πρώτο του άκουσμα.

Ο τίτλος του είναι «Χάνομαι» και είναι σε μουσική και στίχους του ίδιου του ερμηνευτή, ο οποίος υπογράφει και την ενορχήστρωσή του.

Το νέο τραγούδι του Θέμη Παναγιωτίδη, ο οποίος μετράει 10 προσωπικά singles και συνεργασίες με ονόματα όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Θοδωρής Φέρρης και η Έλλη Κοκκίνου, συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ, που σκηνοθέτησαν ο Άλεξ Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.

Αυτό το διάστημα ο ταλαντούχος καλλιτέχνης εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε Πέμπτη στο «Doors», ενώ κάθε Κυριακή αναστατώνει το Syggrou night bar, στη Θεσσαλονίκη.