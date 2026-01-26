Μάρκος Σεφερλής: «Τα τηλεοπτικά μου θα ανακοινωθούν όταν πρέπει!»

Όσα είπε ο αγαπημένος κωμικός στο Breakfast@Star

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Μάρκος Σεφερλής
Τον Μάρκο Σεφερλή συνάντησε ο Πάνος Παπαδόπουλος με την κάμερα του Breakfast@Star.

Αινιγματικός ο Μάρκος Σεφερλής: Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;

Στην ερώτηση για πώς πάνε οι τηλεοπτικές του συζητήσεις; Πού θα τον δούμε; Ο γνωστός κωμικός απάντησε: «Αυτά δεν κουβεντιάζονται στα αεροδρόμια. Όταν είναι να ανακοινωθούν τα πράγματα, θα ανακοινωθούν. Τώρα πάμε κατευθείαν στο θέατρο Περοκέ, Tootsie the Musical, κατευθείαν από το Λονδίνο στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο για να παίξουμε και να κάνουμε τον κόσμο να περάσει καλά, να γελάσει».

Μάρκος Σεφερλής: «Τα τηλεοπτικά μου θα ανακοινωθούν όταν πρέπει!»

«Όλα θα γίνουν. Ετοιμάζουμε πάρα πολλά, δεν είναι μόνο τηλεόραση. Ετοιμάζουμε ταινία στον κινηματογράφο, ετοιμάζουμε τηλεοπτικά πράγματα, αλλά θα μιλήσουμε όχι εδώ στο αεροδρόμιο, πρέπει να φύγω να προλάβω», πρόσθεσε. 

Ενοχλημένος ο Μάρκος Σεφερλής: «Δεν έχω να πω τίποτα»

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι από το... ραντάρ δεν έχει ξεφύγει ο Ακύλας με το Ferto. «Πολλά θα κάνουμε, πολλά θα κάνουμε. Οτιδήποτε γίνεται viral δεν περνάει απαρατήρητο. Άρα λοιπόν θα κάνουμε κι αυτό, όταν έρθει η ώρα του θα πούμε γι' αυτό. Πολλά θα περιμένετε. Χρόνια τώρα ασχολούμαι και με την Eurovision, χρόνια τώρα περιμένετε πράγματα, κάνω πράγματα. Άρα λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια παράγω. Ο σκοπός είναι να γελάσει ο κόσμος, να περάσει καλά», απάντησε.

Μάρκος Σεφερλής: «Τα τηλεοπτικά μου θα ανακοινωθούν όταν πρέπει!»

«Διέψευσε η Κατερίνα Καινούργιου ότι τελικά θα την αντικαταστήσετε, άρα δεν ισχύει τίποτα από όσα ακούγονταν;», τον ρώτησε ο Πάνος Παπαδόπουλος. «Εσείς ξέρετε καλύτερα πώς είμαστε με τα πράγματα. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Το θέμα είναι να διασταυρώνονται αυτά που λέγονται και ακούγονται και να βγάζετε σωστές ειδήσεις. Αυτή είναι η δουλειά σας, όπως η δουλειά η δικιά μας είναι να κάνουμε τον κόσμο να περνάει καλά και να γελάει. Άρα λοιπόν ο καθένας να κάνει τη δουλειά του καλά και να φροντίσουμε όλοι να ενημερώνουμε τον κόσμο, απ' τη δική σας πλευρά σωστά και απ' τη δική μας να περνάει καλά», ξεκαθάρισε ο Μάρκος Σεφερλής.

