Βίκυ Σταυροπούλου: Η τρυφερή σκηνή με τον Χρυσοστόμου από γυρίσματα

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που πόσταρε η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 23:36 Μαρία Μπεκατώρου: Συγκινήθηκε αναφερόμενη στα νιάτα της και το Τηλεάστυ
22.01.26 , 23:05 Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με 18χρονη φίλη της στου Ζωγράφου
22.01.26 , 22:40 MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο των φετινών auditions!
22.01.26 , 22:35 Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ειρήνης: Μόνο για τη Γάζα με 13 χώρες
22.01.26 , 22:28 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι no make-up φωτογραφίες της από το κρύο Λονδίνο!
22.01.26 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 14.200.000 ευρώ
22.01.26 , 22:10 MasterChef: Οι παρατηρήσεις του Σωτήρη Κοντιζά για τον τραχανά του Νίκου
22.01.26 , 21:58 Kακοκαιρία: Γιατί «πνίγηκε» η Άνω Γλυφάδα - Ειδικός εξηγεί στο Star
22.01.26 , 21:56 Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τον κοινοτάρχη
22.01.26 , 21:55 Σωτήρης Κοντιζάς: «Έβαλες έτοιμο κεφίρ με φράουλα στο λαβράκι;»
22.01.26 , 21:30 Η επική απάντηση παίκτη στην ερώτηση του Ιωαννίδη αν έχει δει το MasterChef
22.01.26 , 21:23 Τούνη: Αύριο η προβολή του βίντεο στη δίκη για την υπόθεση revenge porn
22.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Μιχάλης «έτρεμε» μη βρει κόκαλο ο Κοντιζάς - Τι συνέβη;
22.01.26 , 21:04 Η Chery στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές πωλήσεις μέσα σε 6 μήνες
22.01.26 , 21:00 Ρόδος: Συνελήφθη ο 49χρονος για τη δολοφονία του ξενοδόχου
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το insta story της Βίκυς Σταυροπούλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εντατικές προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει αυτή τη περίοδο, οι συντελεστές της σειράς Κάμπινγκ, η οποία πρόκεται να προβληθεί στους τηλεοπτικούς μας δέκτες σε λίγο καιρό.

Βίκυ Σταυροπούλου: Η τρυφερή σκηνή με τον Χρυσοστόμου από γυρίσματα

Η Βίκυ Σταυροπούλου που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Mega, ανέβασε ένα στιγμιότυπο από τις πρόβες, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να φτάνει σε ένα γραφείο, γεμάτη νάζι και σκέρτσο. 

Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της

Λίγη ώρα πριν είχε ποστάρει δύο φωτογραφίες με τον Γιώργο Χρυσοστόμου που συμπρωταγωνιστεί. «Με τον @giorgos.chrysostomou_official κανω ακόμα και…camping!», σχολίασε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Βίκυς Σταυροπούλου

Η σειρά συνδυάζει χιούμορ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, με πρωταγωνιστές τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου. Ο Ιορδάνης (Γιώργος Χρυσοστόμου), με τα παιδιά του και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, μετακομίζει στο κάμπινγκ Άλλος Κόσμος για να ξεφύγει από το παρελθόν του. Εκεί γνωρίζει μια κοινότητα εκκεντρικών κατοίκων, υπό την ηγεσία του Σοφοκλή (Οδυσσέας Παπασπηλιώπουλος).

Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»

Για την εν λόγω σειρά, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, τα εξής: «Θα κάνω το Κάμπινγκ στο Mega, ντουέτο με τον Οδυσσέα (σ.σ.: Παπασπηλιόπουλο). Κάνω έναν πολύ κακό-καλό άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη. Έναν τύπο που έχει κάνει κάποια κακά πράγματα, αλλά έχει δίκιο – μέσα σε κωμικό πλαίσιο. Και έρχεται ο Οδυσσέας μπλεγμένος σε ένα οικονομικό σκάνδαλο. Χαίρομαι γιατί ο ρόλος είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Δεν είναι γοητευτικός άντρας, μάλλον γελοίος είναι και μ’ αρέσει. Είναι μια αστυνομική μαύρη κωμωδία-θρίλερ».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΚΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top