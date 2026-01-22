Βίκυ Σταυροπούλου: Η τρυφερή σκηνή με τον Χρυσοστόμου από γυρίσματα

Εντατικές προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει αυτή τη περίοδο, οι συντελεστές της σειράς Κάμπινγκ, η οποία πρόκεται να προβληθεί στους τηλεοπτικούς μας δέκτες σε λίγο καιρό.

Η Βίκυ Σταυροπούλου που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Mega, ανέβασε ένα στιγμιότυπο από τις πρόβες, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να φτάνει σε ένα γραφείο, γεμάτη νάζι και σκέρτσο.

Λίγη ώρα πριν είχε ποστάρει δύο φωτογραφίες με τον Γιώργο Χρυσοστόμου που συμπρωταγωνιστεί. «Με τον @giorgos.chrysostomou_official κανω ακόμα και…camping!», σχολίασε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Βίκυς Σταυροπούλου

Η σειρά συνδυάζει χιούμορ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, με πρωταγωνιστές τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου. Ο Ιορδάνης (Γιώργος Χρυσοστόμου), με τα παιδιά του και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, μετακομίζει στο κάμπινγκ Άλλος Κόσμος για να ξεφύγει από το παρελθόν του. Εκεί γνωρίζει μια κοινότητα εκκεντρικών κατοίκων, υπό την ηγεσία του Σοφοκλή (Οδυσσέας Παπασπηλιώπουλος).

Για την εν λόγω σειρά, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, τα εξής: «Θα κάνω το Κάμπινγκ στο Mega, ντουέτο με τον Οδυσσέα (σ.σ.: Παπασπηλιόπουλο). Κάνω έναν πολύ κακό-καλό άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη. Έναν τύπο που έχει κάνει κάποια κακά πράγματα, αλλά έχει δίκιο – μέσα σε κωμικό πλαίσιο. Και έρχεται ο Οδυσσέας μπλεγμένος σε ένα οικονομικό σκάνδαλο. Χαίρομαι γιατί ο ρόλος είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Δεν είναι γοητευτικός άντρας, μάλλον γελοίος είναι και μ’ αρέσει. Είναι μια αστυνομική μαύρη κωμωδία-θρίλερ».