Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της

Οι φωτογραφίες από την κοπή της πίτας για την παράσταση Μπαμπάδες με ρούμι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 13:42 Εθελοντική αιμοδοσία από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ
15.01.26 , 13:27 Τζώρτζια Γεωργίου: «Η Ελίνα Παπίλα ποτέ δεν ήταν παρουσιάστρια»
15.01.26 , 13:27 Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων» - Τα χαρακτηριστικά της
15.01.26 , 13:21 Audi: Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε το 2025
15.01.26 , 13:07 Άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο της Πολεοδομίαςστην οδό Σωκράτους
15.01.26 , 13:06 Συνελήφθη γνωστή Τουρκάλα αθλήτρια - Της «χρεώνουν» σχέση με τον Ιμάμογλου
15.01.26 , 12:33 Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική από 2/2
15.01.26 , 12:13 Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί
15.01.26 , 12:07 Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!
15.01.26 , 12:05 Mercedes CLA ηλεκτρική: Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025
15.01.26 , 12:02 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Άλλαξε την απολογία του ο 22χρονος
15.01.26 , 11:48 Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της
15.01.26 , 11:46 Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
15.01.26 , 11:21 Belharra: Σε ελληνικά νερά η φρεγάτα «Κίμων»
15.01.26 , 11:12 Ελένη & Ετεοκλής για Μελέτη: «Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Ελένη Τσολάκη: Η νέα καθημερινότητα μετά το κόψιμο της εκπομπής της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίκυ Σταυροπούλου: Πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή Το Πρωινό/ Οκτώβριος 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εντυπωσιακή είναι η αλλαγή στην εμφάνιση της Βίκυς Σταυροπούλου.     

Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών

 Βίκυ Σταυροπούλου- Σοφία Βογιατζάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Βίκυ Σταυροπούλου- Σοφία Βογιατζάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για την παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», όπου ήταν φανερά ανανεωμένη και αδυνατισμένη. 

 Χρήστος Χατζηπαναγιώτης- Θανάσης Ευθυμιάδης- Βίκυ Σταυροπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Χρήστος Χατζηπαναγιώτης- Θανάσης Ευθυμιάδης- Βίκυ Σταυροπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σημειώνεται πως η παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» ανεβαίνει για 4η συνεχόμενη χρονιά στο θέατρο Αλίκη με τους: Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Σοφία Βογιατζάκη, Αντιγόνη Νάκα, Κωνσταντίνα Μιχαήλ και φέτος παίζει και ο Θανάσης Ευθυμιάδης.

Σοφία Βογιατζάκη- Κωνσταντίνα Μιχαήλ- Χρήστος Χατζηπαναγιώτης- Βίκυ Σταυροπούλου- Αντιγόνη Νάκα- Θανάσης Ευθυμιάδης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σοφία Βογιατζάκη- Κωνσταντίνα Μιχαήλ- Χρήστος Χατζηπαναγιώτης- Βίκυ Σταυροπούλου- Αντιγόνη Νάκα- Θανάσης Ευθυμιάδης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η δημοφιλής ηθοποιός πάντως, δεν έχει αναφερθεί στην απώλεια βάρους της σε κάποια συνέντευξη. Ωστόσο ανατρέχοντας σε προηγούμενες εμφανίσεις της, διαπιστώνουμε πως από το περασμένο καλοκαίρι φαινόταν η αλλαγή στην εμφάνισή της. 

Η Βίκυ Σταυροπούλου στην πρεμιέρα "Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα", τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Βίκυ Σταυροπούλου στην πρεμιέρα "Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα", τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Βίκυ Σταυροπούλου στη φωτογράφιση για την παράσταση "Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα", τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Βίκυ Σταυροπούλου στη φωτογράφιση για την παράσταση "Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα", τον Μάιο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Πέρυσι τέτοια εποχή, στην κοπή της βασιλόπιτας για την ίδια παράσταση, η ηθοποιός είχε εντελώς διαφορετική εικόνα από τη σημερινή. 

Νίκη Λάμη- Θανάσης Παπαθανασίου- Βίκυ Σταυροπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νίκη Λάμη- Θανάσης Παπαθανασίου- Βίκυ Σταυροπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εκτός από τη θεατρική παράσταση, η Βίκυ Σταυροπούλου έχει αποκαλύψει πως επιστρέφει τηλεοπτικά, με την κωμωδία Camping που θα προβληθεί στο Mega, πιθανόν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στη σειρά θα συμμετέχει μαζί με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΚΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΚΙΛΑ
 |
ΒΑΡΟΣ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
 |
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΕΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top