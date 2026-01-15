Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της

Εντυπωσιακή είναι η αλλαγή στην εμφάνιση της Βίκυς Σταυροπούλου.
Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για την παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», όπου ήταν φανερά ανανεωμένη και αδυνατισμένη.
Σημειώνεται πως η παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» ανεβαίνει για 4η συνεχόμενη χρονιά στο θέατρο Αλίκη με τους: Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Σοφία Βογιατζάκη, Αντιγόνη Νάκα, Κωνσταντίνα Μιχαήλ και φέτος παίζει και ο Θανάσης Ευθυμιάδης.
Η δημοφιλής ηθοποιός πάντως, δεν έχει αναφερθεί στην απώλεια βάρους της σε κάποια συνέντευξη. Ωστόσο ανατρέχοντας σε προηγούμενες εμφανίσεις της, διαπιστώνουμε πως από το περασμένο καλοκαίρι φαινόταν η αλλαγή στην εμφάνισή της.
Πέρυσι τέτοια εποχή, στην κοπή της βασιλόπιτας για την ίδια παράσταση, η ηθοποιός είχε εντελώς διαφορετική εικόνα από τη σημερινή.
Εκτός από τη θεατρική παράσταση, η Βίκυ Σταυροπούλου έχει αποκαλύψει πως επιστρέφει τηλεοπτικά, με την κωμωδία Camping που θα προβληθεί στο Mega, πιθανόν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στη σειρά θα συμμετέχει μαζί με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.