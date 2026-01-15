Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της

Βίκυ Σταυροπούλου: Πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή Το Πρωινό/ Οκτώβριος 2025

Εντυπωσιακή είναι η αλλαγή στην εμφάνιση της Βίκυς Σταυροπούλου.

Βίκυ Σταυροπούλου- Σοφία Βογιατζάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για την παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», όπου ήταν φανερά ανανεωμένη και αδυνατισμένη.

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης- Θανάσης Ευθυμιάδης- Βίκυ Σταυροπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σημειώνεται πως η παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» ανεβαίνει για 4η συνεχόμενη χρονιά στο θέατρο Αλίκη με τους: Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Σοφία Βογιατζάκη, Αντιγόνη Νάκα, Κωνσταντίνα Μιχαήλ και φέτος παίζει και ο Θανάσης Ευθυμιάδης.

Σοφία Βογιατζάκη- Κωνσταντίνα Μιχαήλ- Χρήστος Χατζηπαναγιώτης- Βίκυ Σταυροπούλου- Αντιγόνη Νάκα- Θανάσης Ευθυμιάδης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η δημοφιλής ηθοποιός πάντως, δεν έχει αναφερθεί στην απώλεια βάρους της σε κάποια συνέντευξη. Ωστόσο ανατρέχοντας σε προηγούμενες εμφανίσεις της, διαπιστώνουμε πως από το περασμένο καλοκαίρι φαινόταν η αλλαγή στην εμφάνισή της.

Η Βίκυ Σταυροπούλου στην πρεμιέρα "Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα", τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Βίκυ Σταυροπούλου στη φωτογράφιση για την παράσταση "Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα", τον Μάιο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πέρυσι τέτοια εποχή, στην κοπή της βασιλόπιτας για την ίδια παράσταση, η ηθοποιός είχε εντελώς διαφορετική εικόνα από τη σημερινή.

Νίκη Λάμη- Θανάσης Παπαθανασίου- Βίκυ Σταυροπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εκτός από τη θεατρική παράσταση, η Βίκυ Σταυροπούλου έχει αποκαλύψει πως επιστρέφει τηλεοπτικά, με την κωμωδία Camping που θα προβληθεί στο Mega, πιθανόν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στη σειρά θα συμμετέχει μαζί με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου.