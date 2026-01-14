Zιζέλ: Οικογενειακές στιγμές με τα τρία της παιδιά & οι ευχές για το 2026

«Γεμάτη ευγνωμοσύνη για τις στιγμές που πέρασα με την οικογένειά μου»

H αντίδραση του Tom Brady σε σατυρικό show του Netflix στις αναφορές για τη Ζιζέλ/ βίντεο από Happy Day, Μάιος 2024
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέες φωτογραφίες με τις στιγμές που πέρασε με την οικογένειά της κατά τον ερχομό της νέας χρονιάς δημοσίευσε η Ζιζέλ Μπούχτεν

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

Aνάμεσά σε αυτές είναι ο μικρότερος γιος της, που θα κλείσει τον πρώτο χρόνο ζωής του τον επόμενο μήνα, αλλά και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, ο 16χρονος Μπέντζαμιν Ρέιν και η 13χρονη Βίβιαν Λέικ

Η Ζιζέλ με την κόρη και τον μικρότερο γιο της/ instagram

Zιζέλ: Η απόφαση να ξανακάνω παιδί άλλαξε τις προτεραιότητές μου

Tα παιδιά της Ζιζέλ στην πισίνα/ instagram

«Καθώς ξεκινά η νέα χρονιά, η καρδιά μου γεμίζει ευγνωμοσύνη για τις στιγμές που πέρασα με την οικογένειά μου. Εύχομαι αυτή η χρονιά να σας φέρει αγάπη, υγεία, ειρήνη και νέες περιπέτειες.

Μακάρι να βρείτε το κουράγιο να τιμήσετε το κάλεσμα της καρδιάς σας και να γνωρίσετε και να αγαπήσετε τον εαυτό σας πιο βαθιά.

Σας εύχομαι ατελείωτες ευλογίες και ένα όμορφο ταξίδι μπροστά σας. Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά με πολλές χαρές και νόημα. Στέλνω πολλή αγάπη!», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε. 

To 45χρονο top model κρατά στην αγκαλιά της τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της/ instagram

Η Ζιλέλ με τον σύντροφό της Χοακίμ Βαλέντε κι ένα ακόμη ζευγάρι δοκιμάζουν μους σοκολάτας/ instagram

To 45χρονο top model έγινε μητέρα για τρίτη φορά, στα 44 της. Μετά το διαζύγιό της με τον Tom Brady, έπειτα από 13 χρόνια γάμου και την απόκτηση των δύο τους παιδιών, έκανε σχέση με τον δάσκαλο ζίου ζίτσου των παιδιών της και το 2025 έγιναν και γονείς.

Zιζέλ: Ποιος είναι ο άντρας που «κέρδισε» την καρδιά της μετά το διαζύγιο

Το διαζύγιο της με τον πρώην πρωταθλητή του NFL έγινε γνωστό τον Οκτώβριο του 2022. 

Zιζέλ: Οικογενειακές στιγμές με τα τρία της παιδιά & οι ευχές για το 2026

Δημοσίευμα της Daily Mail έλεγε ότι το μωρό ήρθε απροσδόκητα, όμως το ζευγάρι όπως και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της Βραζιλιάνας καλλονής υποδέχτηκαν το νέο αλλά και τον ερχομό του μπέμπη με μεγάλη χαρά και ενθουσιαμό. 

Zιζέλ: Οικογενειακές στιγμές με τα τρία της παιδιά & οι ευχές για το 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον διεθνή τύπο, το διαζύγιο ήταν απόφαση της Ζιζέλ και ο κύριος λόγος φέρεται να ήταν η απουσία του Μπρέιντι από το σπίτι, αλλά και της προτεραιότητας που έδινε στην καριέρα του, παρά στην οικογένεια.

Ζιζέλ: Τα δάκρυα για το διαζύγιο με τον Μπρέιντι - «Μου δίνετε ένα λεπτό;»

Σε συνέντευξή της, πάντως, τον Μάρτιο του 2024 στην εκπομπή «IMPACT x Nightline» του ABC είχε λυγίσει on camera όταν ρωτήθηκε για το διαζύγιό της. «Συγγνώμη παιδιά. Δεν ξέρω. Μπορώ να έχω ένα λεπτό;», είχε πει στρέφοντας το πρόσωπό της από την άλλη πλευρά.

Ο μπαμπάς της Ζιζέλ με τον μικρότερο γιο της/ instagram

Ο μπαμπάς της Ζιζέλ με τον μικρότερο γιο της/ instagram

Υπενθυμίζεται ότι η Ζιζέλ προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια με έξι κόρες. Έχει άλλες πέντε αδελφές, με τη μία από αυτές, την Πατρίσια, είναι δίδυμες. Τον Ιανουάριο του 2024, έχασαν τη μητέρα τους μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Zιζέλ: Οικογενειακές στιγμές με τα τρία της παιδιά & οι ευχές για το 2026

Η Ζιζέλ συχνά αναφέρει πόσο της λείπει η μητέρα της, ωστόσο η οικογένεια παραμένει δεμένη.

