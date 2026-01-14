Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη ο σταρ - Κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε οδηγό

Ο 59χρονος ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε βίντεο από το τηλεοπτικό δίκτυο NBCLA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο διάσημος ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη στο Χόλιγουντ, κατηγορούμενος ότι επιτέθηκε σωματικά κι απείλησε οδηγό της υπηρεσίας ride-share (όπου άγνωστοι μοιράζονται διαδρομές με το αυτοκίνητο), σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD).

Ο Κίφερ Σάδερλαντ στην πρεμιέρα της σειράς Rabbit Hole στη Νέα Υόρκη το 2023

Ο Κίφερ Σάδερλαντ στην πρεμιέρα της σειράς Rabbit Hole στη Νέα Υόρκη το 2023 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Όπως ανέφεραν οι αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:15 τοπική ώρα τη Δευτέρα, στη διασταύρωση των λεωφόρων Σάνσετ και Φέρφαξ. Σύμφωνα με την αναφορά, ο Σάδερλαντ εισήλθε στο όχημα, επιτέθηκε στον οδηγό και προχώρησε σε απειλές. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το θύμα δεν τραυματίστηκε. 

Ο 59χρονος ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων κι αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 2 Φεβρουαρίου. Εκπρόσωποι του Σάδερλαντ δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής το περιστατικό, ενώ το BBC έχει επικοινωνήσει μαζί τους για επίσημη τοποθέτηση.

Ποιος είναι ο Κίφερ Σάδερλαντ

Πέρα από την κινηματογραφική του πορεία, ο Κίφερ Σάδερλαντ έγινε γνωστός και για τον ρόλο του πράκτορα «Τζακ Μπάουερ» στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στη σειρά Designated Survivor. Είναι γιος του επίσης καταξιωμένου ηθοποιού Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Ο Κίφερ Σάδερλαντ ως «Τζακ Μπάουερ» στη θρυλική σειρά 24!

Ο Κίφερ Σάδερλαντ ως «Τζακ Μπάουερ» στη θρυλική σειρά 24!

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του απασχολεί τις αρχές. Το 2007 καταδικάστηκε σε 48 ημέρες φυλάκισης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση όρων αναστολής. Το 2009 είχε συλληφθεί για επίθεση, αν κι η υπόθεση τέθηκε αργότερα στο αρχείο, ενώ το 2020 συνελήφθη μετά από παράνομη αναστροφή οχήματος στο Χόλιγουντ.

Η νέα σύλληψη έρχεται να προστεθεί σε ένα ιστορικό νομικών περιπετειών που, κατά καιρούς, έχουν επισκιάσει την καριέρα του βραβευμένου ηθοποιού.

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΦΕΡ ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ
