Ο Νίκος Μίχας του Fame Story ανέλαβε επίσημα καθήκοντα γιατρού στο ΕΚΑΒ

Πρώτη Δημοσίευση: 14.11.25, 17:51
Νίκος Μίχας: αναλαμβάνει καθήκοντα γιατρού στις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ/ Βίντεο Το Πρωινό
Ο Νίκος Μίχας — γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο «Fame Story 2», έκανε πρόσφατα ένα σημαντικό νέο επαγγελματικό βήμα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα γιατρού στο ΕΚΑΒ, ανοίγοντας έτσι, ένα καινούριο κεφάλαιο στην καριέρα του. 

Ο ίδιος μίλησε στις κάμερες για το επάγγελμά του, τονίζοντας:  «Ελπίζω να τα πάω καλά, να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της υπηρεσίας μου και του κόσμου».

μιχας

Ποιος είναι ο Νίκος Μίχας

  • Ο Νίκος Μίχας γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1979 στην Αθήνα. 
  •  Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική — έπαιζε πιάνο στα δέκα του χρόνια και αργότερα σχημάτισε συγκρότημα μαζί με τον αδελφό του, την μπάντα NIMA. 
  •  Παράλληλα, είχε ένα πολύ ξεκάθαρο όνειρο: να γίνει γιατρός. Γι’ αυτό έφυγε για σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει τη μουσική. 
  • Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2004, όταν συμμετείχε στο ριάλιτι τραγουδιού Fame Story 2, όπου κέρδισε τις εντυπώσεις με το ξεχωριστό στιλ του και τη χαμηλόφωνη προσωπικότητά του. 
  •  Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού παρουσίασε και πρωτότυπο τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο — κάτι αρκετά πρωτοποριακό εκείνη την εποχή για talent show στην Ελλάδα. 
  • Μετά το “Fame Story” κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ «Στη Χώρα Του Ποτέ» (2005), ενώ ακολούθησε και δεύτερο, «Τρέχει Τίποτα;» (2007), με πιο ροκ-αλτερνατίβ αισθητική. 
  • Παρά την επιτυχία του στη μουσική, ο Μίχας δεν ξέχασε το δεύτερο μεγάλο πάθος του, την Ιατρική — και τελικά πήρε την απόφαση να αφοσιωθεί σ’ αυτήν.

Το νέο του επαγγελματικό βήμα: Γιατρός στο ΕΚΑΒ

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, ο Νίκος Μίχας ορκίστηκε ως γιατρός γενικής ειδικότητας στο ΕΚΑΒ.  Στην τελετή και την ορκωμοσία παρευρέθηκε η εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, που κάλυψε την στιγμή. 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, το αγροτικό στα Κύθηρα, τον γάμο και την οικογένεια που έφτιαξε, ο Νίκος Μίχας έκανε το μεγάλο βήμα και ακολούθησε την καριέρα του ως γιατρός.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του, θα αναλάβει υπηρεσία τόσο σε ασθενοφόρα όσο και σε πτητικά μέσα — δηλαδή, θα είναι γιατρός πρώτης γραμμής, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και αεροδιακομιδών. 

Ο ίδιος μίλησε στις κάμερες για το επάγγελμά του, τονίζοντας: «Θέλει ψυχραιμία. Όσα και να ξέρεις, πάντα συναντάς καινούργιες καταστάσεις και συνθήκες. Το θέμα είναι να έχεις την ψυχραιμία και να μπορείς να τα διαχειριστείς κάθε φορά», ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η μουσική εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μέρος της ζωής του. «Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ελπίζω να τα πάω καλά, να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της υπηρεσίας μου και του κόσμου» συμπλήρωσε.

«Με το τραγούδι δεν σταμάτησα ποτέ να ασχολούμαι. Είναι η έκφρασή μου, η ελευθερία μου» είπε για τη μουσική.

Με συγκίνηση και ταπεινότητα, περιέγραψε τη δουλειά του στο ΕΚΑΒ ως «ιερό έργο»: «Με σεβασμό, ταπεινότητα και αποφασιστικότητα ξεκινώ αυτό το ταξίδι», δήλωσε μετά την ορκωμοσία του. 
 

Η σημασία αυτής της αλλαγής

Η πορεία του Νίκου Μίχα είναι παράδειγμα ανθρώπου που δεν συμβιβάστηκε με ένα μονοδιάστατο όνειρο — κατάφερε να συνδυάσει δύο μεγάλες αγάπες: τη μουσική και την ιατρική. Η απόφασή του να υπηρετήσει στο ΕΚΑΒ, σε μια θέση με μεγάλη ευθύνη και πίεση, δείχνει ότι όχι μόνο πήρε πολύ σοβαρά τις σπουδές του, αλλά επέλεξε να κάνει κάτι που έχει κοινωνικό αντίκτυπο.

Για πολλούς, η στροφή του από τραγουδιστής σε γιατρό φαντάζει ριψοκίνδυνη, αλλά ο ίδιος δείχνει πως ήταν μια πολύ συνειδητή και στοχευμένη επιλογή. Παράλληλα, η διαβεβαίωση ότι δεν εγκαταλείπει τη μουσική δείχνει ότι δεν “παρατάει” το παρελθόν του, αλλά το εντάσσει σε ένα πιο ολοκληρωμένο όραμα ζωής.

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΣ
