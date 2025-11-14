Λήδα Ματσάγγου: Το συγκλονιστικό τροχαίο στην Εθνική- «Σώθηκα από θαύμα»

Η Λήδα Ματσάγγου μίλησε για τον 16χρονο γιο της, την απόφαση της να αφοσιωθεί στο παιδί της όταν έγινε μητέρα, αλλά και για το συγκλονιστικό τροχαίο που είχε, από το οποίο σώθηκε από θαύμα.

«Όταν γεννήθηκε ο γιος μου είχα την ανάγκη να προσηλωθώ σε αυτό, γιατί ήθελα να το ζήσω. Ήθελα να το ζήσω όλο, κάθε στιγμή του. Δεν ήθελα να περάσει ο χρόνος, δεν το συζητούσα. Αυτή ήταν η ανάγκη μου», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

«Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύουν τα πράγματα μετά, φυσικά και δυσκολεύουν, γιατί όλα τα πράγματα συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς εσένα. Είναι θέμα και της προτεραιότητας που βάζεις στα πράγματα και τι είναι σημαντικό για εσένα. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να το χάσω με τίποτα αυτό», εξήγησε.

Ο γιος της, Νικόλας, είναι σήμερα 16 χρόνων. Η ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα, ότι απέκτησε φόβους που δεν είχε στο παρελθόν, από όταν έγινε μητέρα. «Η αλήθεια είναι ότι πριν να κάνω το παιδί μου, δεν υπήρχε τίποτα που να με φόβιζε. Τίποτα. Τόσο που δεν ήταν και καλό. Από τη στιγμή δηλαδή που γεννήθηκε ο γιος μου, άρχισα να φοβάμαι και για μένα. Για να είμαι καλά γι’ αυτόν», εξήγησε.

Η Λήδα Ματσάγγου στην Επίδαυρο, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως είχε ένα σοβαρό ατύχημα στο παρελθόν, το οποίο την έκανε να φοβάται να οδηγήσει σε εθνική οδό.

«Παλιά είχα ένα ατύχημα στην εθνική οδό. Έζησα κάτι πάρα πολύ άσχημο. Από θαύμα σώθηκα! Δυστύχημα.. ενώ ήμουν εκεί, ενός λεωφορείου με μια νταλίκα που ξέφυγε σε μια στροφή. Σκοτώθηκε πάρα πολύς κόσμος. Κι είχα μπει κι εγώ στο λεωφορείο και προσπαθούσα να βοηθήσω να απεγκλωβιστεί κόσμος. Ήταν πολύ άγριο το σκηνικό. Πολύ άγριο. Κι έκτοτε είχα τρομερή φοβία να οδηγήσω στην εθνική. Στην Αθήνα λειτουργούσα μια χαρά, αλλά στην εθνική ήταν λες και πάγωνε το αίμα μου. Τα τελευταία χρόνια το πάλεψα και το κατάφερα. Τώρα οδηγώ και στην εθνική. Έχει φύγει τώρα κι αυτό το αγκάθι», κατέληξε.

Η Λήδα Ματσάγγου στη Super Κατερίνα

Η Λήδα Ματσάγγου συμμετέχει φέτος στην «Αλεξάνδρεια». Η θεατρική παράσταση σε σενάριο σύλληψης και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Παλλάς, σήμερα.