Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket/ NDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια σπάνια οικογενειακή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού ΟΚ! τις αδελφές Χοψονίδου, με τη μαμά τους και τα παιδιά τους στη Γλυφάδα.

Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο

Αδελφές Χοψονίδου: Με τη μαμά και τα παιδιά τους σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

Αδελφές Χοψονίδου: Με τη μαμά και τα παιδιά τους σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

Ειδικότερα, η Ολυμπία Χοψονίδου με τα τέσσερα μικρότερα παιδιά της: τον 12χρονο Δημήτρη, τη 10χρονη Αιμιλία, την 8χρονη Αναστασία και την 5,5 ετών Αλεξάνδρα μαζί με τη Βαλέρια Χοψονίδου και τον 3,5 ετών μπέμπη της έκαναν τη βόλτα τους στην πλατεία Εσπερίδων. Στην παρέα τους ήταν η μαμά τους και γιαγιά των παιδιών τους, Αιμιλία. 

Ολυμπία Χοψονίδου: Με τα παιδιά της και τον ανιψιό της στο καρότσι σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

Ολυμπία Χοψονίδου: Με τα παιδιά της και τον ανιψιό της στο καρότσι σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας Σπανούλη, ο 15χρονος Θανάσης και ο 13χρονος Βασίλης, έλειπαν από την οικογενειακή βόλτα. 

Η 42χρονη πρώην Σταρ Ελλάς «είχε αναλάβει για αρκετή ώρα να μεταφέρει το καρότσι με τον ανιψιό της», είπε πηγή στο ΟΚ!

Αδελφές Χοψονίδου: Με τη μαμά και τα παιδιά τους σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

Αδελφές Χοψονίδου: Με τη μαμά και τα παιδιά τους σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

Η κατά 6 χρόνια μικρότερη αδελφή της Ολυμπίας, Βαλέρια, γέννησε τον γιο της τον περασμένο Ιούλιο. Λίγο πριν τον ερχομό του μωρού της, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον θεατρικό παραγωγό Αντώνη Βλωτιδέλλη.

Βαλέρια Χοψονίδου - Αντώνης Βλωτιδέλλης: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο!

Βαλέρια Χοψονίδου: Με τον 3,5 μηνών γιο της στο καρότσι σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

Βαλέρια Χοψονίδου: Με τον 3,5 μηνών γιο της στο καρότσι σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

Σύμφωνα με πηγή του περιοδικού ΟΚ!, το ζευγάρι προγραμματίζει τη βάπτιση του γιου του τον ερχόμενο Αύγουστο, στη Βουλιαγμένη. «Θα πάρει το όνομα Παναγιώτης, όπως ο παππούς του από την πλευρά του πατέρα του», είπε φίλη του ζευγαριού στο περιοδικό. 

Η Βαλέρια Χοψονίδου για τη γέννα της: «Περάσαμε δύσκολα αλλά τα καταφέραμε»

Ολυμπία Χοψονίδου: Με τα παιδιά της και τον ανιψιό της στο καρότσι σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

Ολυμπία Χοψονίδου: Με τα παιδιά της και τον ανιψιό της στο καρότσι σε οικογενειακή έξοδο/ περιοδικό ΟΚ!

«Η Ολυμπία και η Βαλέρια, που έχει βαφτίσει και την ανιψιά της, Αναστασία, είναι πολύ αγαπημένες αδελφές. Γευμάτισαν σε μεξικάνικο εστιατόριο, έχοντας κάνει πρώτα τα ψώνια τους σε καταστήματα ρούχων για τα παιδιά», ανέφερε πηγή στο ΟΚ!.
 

