Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον αρχηγό της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, με τη σύζυγό του.

Βασίλης Σπανούλης- Ολυμπία Χοψονίδου στο Ελ. Βενιζέλος/ NDP

Το ζευγάρι έφτασε στην Αθήνα μετά τη νίκη στο Eurobasket και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Η Ολυμπία Χοψονίδου ήταν στο πλευρό του καθόλη τη διάρκεια των αναμετρήσεων στη Ρίγα της Λετονίας.

Η πρώην Σταρ Ελλάς φωτογραφήθκε, καθώς περπατούσε με τις αποσκευές λίγο πριν την επιβίβασή τους σε όχημα που θα τους μετέφερε πιθανόν πίσω στο σπίτι και στα παιδιά τους.

Για την πτήση της επέλεξε μαύρη παντελόνα, λευκό crop top, αθλητικά παπούτσια κι ένα φούτερ δεμένο στη μέση.

Η μία από τις τρεις βαλίτσες της είχε σχέδιο τον «Winnie the Pooh» και δεν αποκλείεται να ανήκει σε κάποιο από τα έξι παιδιά του ζευγαριού.

Η Ολυμπία Χοψονίδου δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από τις στιγμές ευτυχίας που έζησαν στη Ρίγα και τις δημοσίευσε στο instagram. Σε μια από αυτές ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, γεμάτη υπερηφάνεια, έχοντας κρεμασμένο στον λαιμό της το χάλκινο μετάλλιο.

«Σας ευχαριστώ για όλα τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί. Για μένα κάναμε εκπληκτικό τουρνουά, δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο αλλά παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ. Σας εύχομαι μια καταπληκτική χρονιά με τις ομάδες σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και σαν προπονητής και σαν φίλος», ήταν τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη στην ομάδα της Εθνικής.