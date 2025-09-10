Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη

Στιλάτη, πίνει τον καφέ της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 13:53 Ιπποκράτειο: Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής
10.09.25 , 13:47 Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
10.09.25 , 13:42 Νέος σεισμός 3,7 Ρίχτερ τώρα στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
10.09.25 , 13:42 Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»
10.09.25 , 13:37 Μία immersive έκθεση για τον Vincent Van Gogh, έρχεται στην Ελλάδα!
10.09.25 , 13:35 Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
10.09.25 , 13:28 Νικόλαος Παΐσιος: Ο Έλληνας πυροσβέστης που αποθεώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο
10.09.25 , 13:13 Ροδέλαιο: Σύμμαχος ενάντια στην άνοια - Συμβάλλει στην καλή μνήμη
10.09.25 , 12:50 Το FINAL FOUR 2026 επιστρέφει στην Αθήνα!
10.09.25 , 12:38 Ο Χρυσός Οδηγός στο πλευρό του Make-A-Wish
10.09.25 , 12:32 Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
10.09.25 , 12:28 Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
10.09.25 , 12:21 Ποιον παίκτη περιμένει ο ΠΑΟΚ για να είναι πλήρης;
10.09.25 , 12:16 Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο
10.09.25 , 12:12 Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά τα ρωσικά drones
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χοψονίδου - Σπανούλης: Με casual look στο κέντρο της Αθήνας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Ρίγα για να στηρίξει τον σύζυγό της, Βασίλη Σπανούλη και την Εθνική ομάδα μπάσκετ στο Eurobasket 2025 βρίσκεται η Ολυμπία Χοψονίδου.

Το πρώην μοντέλο που βρίσκεται πάντα στο πλευρό του αγαπημένου της, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μία φωτογραφία με ένα από τα outfits που έκανε στην πρωτεύουσα της Λετονίας.

Η Ολυμπία Χοψονίδου επέλεξε για την πρωινή της βόλτα ένα μαύρο λινό φόρεμα και το συνδύασε με λευκό λινό πουκάμισο. Η ίδια ολοκλήρωσε το look της με μπαλαρίνες που είναι μεγάλο trend φέτος κα μία μικρή τσάντα, δημιουργώντας έτσι το τέλειο πρωινό outfit. Φυσικά, φόρεσε και τα μαύρα γυαλιά ηλίου της.

Η Ολυμπία Χοψονίδου στη Ρίγα:

Η Ολυμπία Χοψονίδου στη Ρίγα:

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Σπανούλης, ένας από τους σπουδαιότερους πρώην Έλληνες μπασκετμπολίστες και νυν προπονητής της Εθνικής, είναι παντρεμένος με την Ολυμπία Χοψονίδου, πρώην μοντέλο και Σταρ Ελλάς 2006. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2009 και έχει αποκτήσει έξι παιδιά, δημιουργώντας μια από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες οικογένειες στον χώρο της ελληνικής showbiz. Η Χοψονίδου βρίσκεται συχνά στο πλευρό του, στηρίζοντάς τον σε όλα.

Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη

Σπανούλης – Χοψονίδου: Πρόσφατη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας/ NDP
 
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΟΨΟΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top