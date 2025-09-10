Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη

Στη Ρίγα για να στηρίξει τον σύζυγό της, Βασίλη Σπανούλη και την Εθνική ομάδα μπάσκετ στο Eurobasket 2025 βρίσκεται η Ολυμπία Χοψονίδου.

Το πρώην μοντέλο που βρίσκεται πάντα στο πλευρό του αγαπημένου της, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μία φωτογραφία με ένα από τα outfits που έκανε στην πρωτεύουσα της Λετονίας.

Η Ολυμπία Χοψονίδου επέλεξε για την πρωινή της βόλτα ένα μαύρο λινό φόρεμα και το συνδύασε με λευκό λινό πουκάμισο. Η ίδια ολοκλήρωσε το look της με μπαλαρίνες που είναι μεγάλο trend φέτος κα μία μικρή τσάντα, δημιουργώντας έτσι το τέλειο πρωινό outfit. Φυσικά, φόρεσε και τα μαύρα γυαλιά ηλίου της.

Η Ολυμπία Χοψονίδου στη Ρίγα:

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Σπανούλης, ένας από τους σπουδαιότερους πρώην Έλληνες μπασκετμπολίστες και νυν προπονητής της Εθνικής, είναι παντρεμένος με την Ολυμπία Χοψονίδου, πρώην μοντέλο και Σταρ Ελλάς 2006. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2009 και έχει αποκτήσει έξι παιδιά, δημιουργώντας μια από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες οικογένειες στον χώρο της ελληνικής showbiz. Η Χοψονίδου βρίσκεται συχνά στο πλευρό του, στηρίζοντάς τον σε όλα.

Σπανούλης – Χοψονίδου: Πρόσφατη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

