«Πόσο τυχερή… »: Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε την έκπληξη του συντρόφου της!

Η Ιωάννα Τούνη διανύει μία από τις πιο γαλήνιες και χαρούμενες περιόδους της ζωής της. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ, έχοντας στο πλευρό της τον νέο της σύντροφο, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Το χαμόγελό της, οι αναρτήσεις της και η θετική της διάθεση μαρτυρούν πως βρίσκεται σε μια φάση βαθιάς συναισθηματικής ισορροπίας.

Το πρωί της Πέμπτης 30/10, ο Δημήτρης αποφάσισε να της κάνει μια μικρή, αλλά ιδιαίτερα τρυφερή έκπληξη. Της χάρισε μια υπέροχη ανθοδέσμη με ροζ λουλούδια, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως ο ρομαντισμός δεν έχει χαθεί από τη σχέση τους. Η Ιωάννα, ενθουσιασμένη, θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram, δημοσιεύοντας σχετικό story και συνοδεύοντάς το με τρυφερά λόγια.

«Πόσο τυχερή… Πίσω στο σπίτι και με περίμενε αυτή η έκπληξη! Ξέρεις πόσο αγαπώ τα λουλούδια, αλλά περισσότερο αγαπώ αυτούς που γνωρίζουν τι θα με κάνει χαρούμενη και μου το προσφέρουν χωρίς κανένα λόγο και καμία αφορμή. Εντάξει… είναι πανέμορφα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανθοδέσμη που της έστειλε ο σύντροφός της

Οι ακόλουθοί της δεν άργησαν να γεμίσουν τα μηνύματά της με ευχές, καρδιές και λόγια θαυμασμού, εκφράζοντας τη χαρά τους που τη βλέπουν να χαμογελά ξανά.

Η ζωή μετά τη μητρότητα και η νέα σχέση

Η Ιωάννα Τούνη, τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει προτεραιότητα στη μητρότητα και στον γιο της, Πάρη, τον οποίο απέκτησε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Παρά τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά, φαίνεται πως έχει βρει την ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια, την προσωπική ζωή και την επαγγελματική της πορεία.

Στο πλευρό της πλέον βρίσκεται ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ένας άνθρωπος που, όπως η ίδια έχει αποκαλύψει, δεν της είναι καθόλου άγνωστος. «Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω υπέροχα. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν εφηβικός μου έρωτας ήμασταν μαζί πριν από δέκα και πλέον χρόνια. Τον γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει κι εγώ τη δική του. Είναι ωραίο να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν απλώς την Ιωάννα και όχι την “jtouni”», είχε δηλώσει πρόσφατα σε story της.

«Ο Ρόμπι είναι άνθρωπος της καρδιάς μου»

Η ίδια δε δίστασε να αναφερθεί και πιο προσωπικά στη σχέση της, λέγοντας πως ο Δημήτρης, ή όπως τον αποκαλεί χαϊδευτικά «Ρόμπι», είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την πραγματική της πλευρά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Ξέρει ποια είμαι, ποια ήμουν πριν γίνω διάσημη ή πλούσια ή ό,τι άλλο λένε… Μου αρέσει να είμαι με ανθρώπους που βλέπουν εμένα, την Ιωάννα, και όχι το δημόσιο πρόσωπο», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Όσο για το αν ο νέος της σύντροφος έχει γνωρίσει τον γιο της, η απάντηση ήρθε ξεκάθαρη: «Ναι, φυσικά τον έχει γνωρίσει, όπως γνωρίζει και όλους τους κοντινούς μου ανθρώπους. Όχι με την ταμπέλα “ο γκόμενος της μαμάς”, αλλά σαν έναν άνθρωπο του περιβάλλοντός μου».