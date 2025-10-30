Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη έκπληξη που δέχτηκε από τον σύντροφό της

Μία απρόσμενη έκπληξη από τον σύντροφό της, Δημήτρη δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη και φυσικά, τη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες.
Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
Όπως έκανε γνωστό η ίδια η influencer μέσα από Instagram stories ο αγαπημένος της της έστειλε μία μεγάλη και πολύ εντυπωσιακή ανθοδέσμη με ροζ λουλούδια καθώς, όπως είπε, γνωρίζει πόσο της αρέσουν.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης παίρνει λουλούδια στην αγαπημένη του. Μάλιστα, τις προάλλες που εκείνη δεν ήταν καλά ψυχολογικά, ο επιχειρηματίας τής είχε στείλει τουλίπες.
Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Μπορώ απλά να κλάψω»
Δείτε τα λουλούδια που της πρόσφερε αυτή τη φορά ο σύντροφός της, Δημήτρης:
