Ελένη Βαΐτσου: Ανέβασε τη θερμοκρασία με topless φωτογραφίες της

Η Ελένη Βαΐτσου αναπολεί το καλοκαίρι και τις στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς σε κάποιον ειδυλλιακό προορισμό με ήλιο και θάλασσα.

Η γνωστή ηθοποιός είναι το απόλυτο summer girl, γεγονός που δεν μπορεί να κρύψει ακόμα και τώρα που έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο.

Η ίδια, αν και έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, παραμένει ενεργή στα social media. Έτσι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες, όπου βρίσκεται στην παραλία και διαβάζει topless το βιβλίο της.

«Ιδανική μέρα για καλοκαιρινό throwback ενώ είμαι (ναι μεν με βιβλίο, αλλά..) σκεπασμένη με κουβέρτα και πίνω τσάι του βουνού ακούγοντας τις “καρέκλες” που ρίχνει εξω», σχολίασε με χιούμορ η Ελένη Βαΐτσου.

Η ανάρτηση της Ελένης Βαΐτσου

Η Ελένη Βαΐτσου έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της «Μελίνας» στην τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1, «Μπρούσκο», σε σκηνοθεσία Ανδρέα Γεωργίου και σενάριο Βάνιας Δημητρίου. Έχει παίξει και σε άλλες σειρές με πιο πρόσφατη τον «Ήλιο» κι έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια απουσιάζει από το θέατρο και την τηλεόραση, με αποτέλεσμα να λείψει στο ελληνικό κοινό.