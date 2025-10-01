Τζένη Θεωνά: Η έκπληξη γενεθλίων στον μπαμπά της, Αριστείδη

Η χθεσινή ημέρα, Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, ήταν ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα για την Τζένη Θεωνά, καθώς ο πολυαγαπημένος πατέρας της, κ. Αριστείδης Θεωνάς, είχε τα γενέθλιά του.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, που σε λίγες μόνο ημέρες θα γίνει για δεύτερη φορά μαμά, ήθελε να τιμήσει την ημέρα αυτή με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο.

Μαζί με τον σύντροφό της, τον τραγουδιστή Δήμο Αναστασιάδη, και τον πρωτότοκο γιο τους, ετοίμασαν μια ζεστή και τρυφερή έκπληξη για τον εορτάζοντα, δείχνοντάς του έμπρακτα την αγάπη και τη βαθιά εκτίμηση που του έχουν.

Ο μπαμπάς της Τζένης Θεωνά, Αριστείδης

Σύσσωμη η οικογένεια συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει τα γενέθλια του κ. Αριστείδη, μέσα σε ένα κλίμα χαράς και συγκίνησης.

Η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε μάλιστα με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από τη γιορτή, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο βίντεο που ανέβασε, φαίνεται η εντυπωσιακή γενέθλια τούρτα που είχαν ετοιμάσει, αλλά και η ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Ο πατέρας της, εμφανώς συγκινημένος, έλαμπε από χαρά έχοντας δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η στιγμή αυτή ήταν ένα μικρό διάλειμμα αγάπης και χαράς μέσα στην προσμονή της άφιξης του νέου μέλους της οικογένειας.