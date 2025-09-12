Μια ανάσα πριν γίνει ξανά μαμά η Τζένη Θεωνά: «Γιορτάζουμε την κοιλίτσα»

Η μαγική φωτογραφία στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.25 , 00:01 Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών
12.09.25 , 23:46 ΕΕ: Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη το ελαιόλαδο Κρήτης
12.09.25 , 23:45 Μια ανάσα πριν γίνει ξανά μαμά η Τζένη Θεωνά: «Γιορτάζουμε την κοιλίτσα»
12.09.25 , 23:01 All white & all glam: Η Μελίνα Νικολαΐδη εντυπωσιάζει με παγιέτες
12.09.25 , 22:44 Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68
12.09.25 , 22:43 Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος της 73χρονης οδηγού
12.09.25 , 22:14 Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για να «βουτήξει» χρήματα και κοσμήματα
12.09.25 , 21:55 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο
12.09.25 , 21:34 Ασπρόπυργος: Έκανε τον κήπο της μονοκατοικίας του φυτεία κάνναβης!
12.09.25 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 12/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 100.000.000 ευρώ
12.09.25 , 21:18 Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης
12.09.25 , 20:35 Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
12.09.25 , 20:20 Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Οι ισχυρισμοί του ηγούμενου που προφυλακίστηκε
12.09.25 , 20:05 Oι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Παρθένοι για να γίνει το δικό τους
12.09.25 , 20:04 Χριστίνα Βραχάλη: «Σταματήστε το αυτό πια»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
All white & all glam: Η Μελίνα Νικολαΐδη εντυπωσιάζει με παγιέτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Συγκλονίζει η Τζόρτζια Σιακαβάρα: «Ήταν να μου κόψουν έντερο»
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια από τις πιο τρυφερές περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Τζένη Θεωνά. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια βρίσκεται πια στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης και μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Τζένη Θεωνά: Στη θάλασσα με τους άντρες της ζωής της λίγο πριν τη γέννα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Theona (@jennytheona)

Η εγκυμονούσα δημοσίευσε μια βραδινή φωτογραφία με φόντο μια μαγική ατμόσφαιρα. Με μαγιό, χαλαρή και γαλήνια, ποζάρει με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Tζένη Θεωνά: Με κόκκινο μπικίνι στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της

«Ακόμα γιορτάζουμε αυτή την κοιλίτσα! Σας στέλνω πολλή αγάπη, φως και γέλια!» έγραψε στη λεζάντα της, γεμίζοντας το Instagram με  συγκίνηση.

Ο μικρός Αρίωνας, γιος του ζευγαριού, ετοιμάζεται να γνωρίσει το αδελφάκι του, και η οικογένεια βρίσκεται σε μια από τις πιο γλυκές φάσεις της κοινής της ζωής.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Theona (@jennytheona)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ
 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top