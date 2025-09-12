Μια ανάσα πριν γίνει ξανά μαμά η Τζένη Θεωνά: «Γιορτάζουμε την κοιλίτσα»

Σε μια από τις πιο τρυφερές περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Τζένη Θεωνά. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια βρίσκεται πια στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης και μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Τζένη Θεωνά: Στη θάλασσα με τους άντρες της ζωής της λίγο πριν τη γέννα

Η εγκυμονούσα δημοσίευσε μια βραδινή φωτογραφία με φόντο μια μαγική ατμόσφαιρα. Με μαγιό, χαλαρή και γαλήνια, ποζάρει με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

«Ακόμα γιορτάζουμε αυτή την κοιλίτσα! Σας στέλνω πολλή αγάπη, φως και γέλια!» έγραψε στη λεζάντα της, γεμίζοντας το Instagram με συγκίνηση.

Ο μικρός Αρίωνας, γιος του ζευγαριού, ετοιμάζεται να γνωρίσει το αδελφάκι του, και η οικογένεια βρίσκεται σε μια από τις πιο γλυκές φάσεις της κοινής της ζωής.