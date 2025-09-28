Φωτεινή Αθερίδου: Γενέθλια στο γήπεδο για τον γιο της - Η τούρτα Ρονάλντο

Δείτε το σχετικό insta story από τον λογαριασμό της Φωτεινής Αθερίδου

Γενέθλια είχε ο πρωτότοκος γιος της Φωτεινής Αθερίδου και του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα.

Ο Θοδωρής Μαγκλάρας, που έχει το όνομα του παππού του, Θοδωρή Αθερίδη, γιόρτασε την ξεχωριστή ημέρα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παλαιό Φάληρο μαζί με τους φίλους του.

Ο μικρός Θοδωρής λατρεύει το ποδόσφαιρο κι οι γονείς του βρήκαν τον καταλληλότερο χώρο, για να διοργανώσουν το πάρτι γενεθλίων του.

Ο εορτάζων έσβησε έξι κεράκια, έχοντας στο πλευρό του όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. H τούρτα γενεθλίων απεικόνιζε το ποδοσφαρικό του ίνδαλμα, Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ μοιράστηκαν στους καλεσμένους cupcakes σε σχήμα μπάλας.

«Το αγόρι μου μεγάλωσε και έγινε 6 χρονών! Πρώτη δημοτικού ! Και το γιορτάσαμε στο πιο όμορφο γήπεδο Σωτήρης Αγγελοπουλος», έγραψε η Φωτεινή Αθερίδου, ανεβάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες από τη γιορτή. Μάλιστα σε ένα από τα Insta Stories της διακρίνεται ο πατέρας της. Θοδωρής Αθερίδης, να καταγράφει με το κινητό του τις αθλοπαιδιές.

