Μαρία Κωνσταντάκη: «Να πάρω τηλέφωνο τον Γρηγόρη Μελά; Σε καμία περίπτωση!»

Όσα απάντησε η ηθοποιός για τη σκληρή κριτική στη σειρά όπου πρωταγωνιστεί

Μαρία Κωνσταντάκη: «Να πάρω τηλέφωνο τον Γρηγόρη Μελά; Σε καμία περίπτωση!»
Δείτε όσα είπε η Μαρία Κωνσταντάκη στο Breakfast@Star
Τη Μαρία Κωνσταντάκη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Πάνος Παπαδόπουλος, με την ηθοποιό να απαντάει στη σκληρή κριτική του Γρηγόρη Μελά για τη σειρά Καλά θα πάει κι αυτό της ΕΡΤ όπου πρωταγωνιστεί. 

Μαρία Κωνσταντάκη: «Να πάρω τηλέφωνο τον Γρηγόρη Μελά; Σε καμία περίπτωση!»

«Τα γυρίσματα πάνε πάρα πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Εντάξει, θεωρώ ότι έχει ένα εξαιρετικό σενάριο ο Δημήτρης Αποστόλου. Όπως επίσης και ότι όλοι οι συντελεστές, μπροστά και από πίσω από τις κάμερες, είναι καταπληκτικοί, άνθρωποι κι επαγγελματίες. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πολύ ωραία», σχολίασε αρχικά για τη σειρά όπου πρωταγωνιστεί. 

Μαρία Κωνσταντάκη: Βουτά χωρίς μαγιό στις Βάθρες της Σαμοθράκης

Με την κριτική του Γρηγόρη Μελά, στεναχωρήθηκε; «Τι να πω, αν θα στεναχωρηθώ τώρα με την κριτική. Κοιτάξτε να δείτε, δε χαίρομαι ούτε στεναχωριέμαι. Δε χαίρομαι υπερβολικά με την καλή κριτική, δε στεναχωριέμαι υπερβολικά με την κακή κριτική. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Έχω την εντύπωση πάντως ότι ο Δημήτρης Αποστόλου δε θα χαρακτηρίσει ποτέ κωμωδία το σίριαλ, γιατί ακριβώς έχει πολλά στοιχεία μέσα. Εγώ προσωπικά όταν διαβάζω το σενάριο, όχι πόσο μάλλον να το βλέπω, γελάω, αλλά το γούστο κι η αισθητική είναι προσωπικό του καθενός», απάντησε

Μαρία Κωνσταντάκη: «Να πάρω τηλέφωνο τον Γρηγόρη Μελά; Σε καμία περίπτωση!»

«Αλλά στην πραγματικότητα δε θα με ρίξει ή θα αλλάξει η γνώμη μου με βάση μια κριτική, είτε είναι πάρα πολύ καλή, είτε είναι πάρα πολύ κακή. Εγώ ξέρω τι κάνω, εγώ ξέρω τι συμβαίνει με βάση τη δική μου την αισθητική, οπότε δε δίνω σημασία τόσο πολύ στην γνώμη Προσέξτε, είτε είναι πολύ καλή, είτε είναι πολύ κακή», πρόσθεσε. 

Κωνσταντάκη: Όσα αποκάλυψε για τη νέα σειρά της ΕΡΤ και το cast

Η ηθοποιός απάντησε και στο αν η κριτική της φάνηκε σκληρή. «Δε θεωρώ τίποτα. Θεωρώ ότι είναι η θέαση του Γρηγόρη Μελά, που είναι και φίλος και τον αγαπώ πολύ, βλέποντας το πρώτο επεισόδιο. Τι να κάνουμε τώρα;», απάντησε. Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δε θα του ζητούσε ποτέ τον λόγο: «Στέλνουμε πολλές φορές στο Instagram κάποια διάφορα, ξέρω εγώ, κάτι χρόνια πολλά. Σε καμία περίπτωση δε θα τον πάρω στο τηλέφωνο να του πω γιατί έγραψε αυτήν την κριτική. Πρέπει να μάθουμε λιγάκι και με την κριτική, και το λέω για να τα ακούω εγώ πρώτα, να την αντιμετωπίζουμε και να τη διαχειριζόμαστε, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική».

Μαρία Κωνσταντάκη: «Να πάρω τηλέφωνο τον Γρηγόρη Μελά; Σε καμία περίπτωση!»

Δείτε βίντεο με την κριτική του Γρηγόρη Μελά για τη σειρά της ΕΡΤ

Όπως έγραψε ο Γρηγόρης Μελάς στη στήλη του: «Το λυπηρό είναι όταν τα παραπάνω στοιχεία… μπερδεύονται και προκύπτει «κωμωδία για δράμα», αφού ενώ περιμένεις «να κλάψεις από τα γέλια» η προσδοκία σου κόβεται στα μισά, δηλαδή κλαις… όχι όμως από τα γέλια, αλλά από αυτό που βλέπεις… και κάποιοι θεωρούν ότι είναι κωμωδία. Και δυστυχώς η σεζόν ξεκίνησε με τέτοιο στενάχωρο παράδειγμα, αφού η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» με την υπογραφή του Δημήτρη Αποστόλου στην ΕΡΤ και με πολλούς και καλούς ηθοποιούς στο καστ της θα έπρεπε να είχε τίτλο «Χάλια πήγε κι αυτό»! Πόσο κρίμα κι άδικο το αποτέλεσμα… για τους συντελεστές και τον δημιουργό της…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παρακολουθώντας τα πρώτα επεισόδια ένιωσα χειρότερα ακόμα και από ό,τι όταν είχα παρακολουθήσει τη σειρά 3ος όροφος της ΕΡΤ με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τη Λυδία Φωτοπούλου. Τελικά… πάντα μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο και να σου».

