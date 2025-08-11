Μαρία Κωνσταντάκη: Βουτά χωρίς μαγιό στις Βάθρες της Σαμοθράκης

Η Μαρία Κωνσταντάκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και συχνά πυκνά κάνει αναρτήσεις στα social media δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία εικόνα για το πώς περνάει.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός, πόσταρε μια φωτογραφία στην οποία τη βλέπουμε να κολυμπά στις βάθρες της Σαμοθράκης.

«Η μέρα που ήθελα να βουτήξω στη βάθρα αλλά δεν είχα μαγιό» έγραψε η Μαρία Κωνσταντάκη στη λεζάντα της φωτογραφίας στην οποία ποζάρει χαμογελαστή μετά από μια βουτιά με τα εσώρουχα της.

Δες την ανάρτηση: