Κατερίνα Καινούργιου: Η συγκίνηση για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Τι εξομολογήθηκε στην Ηρώ Μουκίου

Κατερίνα Καινούργιου: Η συγκίνηση για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της η Κατερίνα Καινούργιου για την καλή της φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών από καρκίνο.

Η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έπαιρνε από την Ηρώ Μουκίου στην εκπομπή της αναφέρθηκε στην φίλη της.

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης

Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Εγώ σε αγάπησα παρ’ όλο που σκέψου ότι δεν είχα ακόμα γνωριστεί με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Εμείς γνωριστήκαμε όταν ήταν 18 ετών. Εγώ είχα φάει κόλλημα με το Καληνύχτα μαμά. Θυμάμαι, έμενα στην Πεύκη, που έμενε εκεί η Αλεξάνδρα, είχα πάει μία φορά στο σούπερ μάρκετ και είχα καθίσει με τις ώρες και έλεγα: το κοριτσάκι που παίζει στο καληνύχτα μαμά. Ήταν τόσο σπουδαίο για μένα που την έβλεπα από κοντά».

Κατερίνα Καινούργιου: Η συγκίνηση για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με την Κατερίνα Καινούργιου

«Εσύ μας έφερες κοντά», είπε συγκινημένη η Ηρώ Μουκίου και συνέχισε: «Και πόσο το χαίρομαι αυτό που κατάφερα και την ξαναβρήκα μετά από πολλά χρόνια, γιατί είχαμε πολλές σκηνές μαζί με την Αλεξάνδρα. Μας ξανάφερες κοντά και σ’ το χρωστάω για όλη μου τη ζωή που έστω τη γνώρισα, που έστω κατάφερα κάπως να την κάνω να ξεφύγει από αυτό που ζούσε -μου τα εξομολογήθηκε όλα- και προσπάθησε τον τελευταίο ενάμισι χρόνο της ζωής της να είμαι κοντά της και να αναπληρώσω όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε χάσει και πάντα σε μνημονεύαμε και πάντα λέγαμε η Κατερίνα που ένωσε αυτή τη σχέση». 

Στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε: «Βλέπω τις φωτογραφίες της και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είναι δίπλα μου. Προχθές το βράδυ έπαθα το εξής, πήγα να βγάλω στιγμιότυπο και να το στείλω στην κολλητή μου και λέω: Κατερίνα τι κάνεις; Δε ζει!»

Κατερίνα Καινούργιου: Η συγκίνηση για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η Ηρώ Μουκίου και η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχαν συνεργαστεί το 1996/1997 στη σειρά «Καληνύχτα Μαμά» του Νίκου Μαστοράκη.

