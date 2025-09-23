Βουλγαράκη για Ιωαννίδη: Πορευόμαστε μαζί χωρίς να μας επηρεάζει η απόσταση

Η Ελένη Βουλγαράκη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη

23.09.25 , 18:16 Βουλγαράκη για Ιωαννίδη: Πορευόμαστε μαζί χωρίς να μας επηρεάζει η απόσταση
Η Ελένη Βουλγαράκη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, την απόσταση, αλλά και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Ο σύντροφός της και γνωστός ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και μετακόμισε μόνιμα εκεί για τα επόμενα 5 χρόνια.«

«Είναι η 6η συνεχόμενη χρονιά στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει συστατικό επιτυχίας, νομίζω ότι αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Δεν θα ήμουν αρνητική στο να επιστρέψω κάποια στιγμή στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, πέρασα πολύ ωραία δύο χρόνια. Ποτέ δεν ξέρεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη», ανέφερε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη και συνέχισε: «Έχω πολύ καλή σχέση με τον ΑΝ1, έχουμε βάλει μια άνω τελεία. Θα δείξει πώς θα πάει». 

Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media, η ίδια απάντησε: «Το ποστ που έκανα ήταν μια ευγενική υπενθύμιση για τους ανθρώπους που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο να μπουν να γράψουν κάτι προσβλητικό ή να στείλουν μια κατάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τόσο κακά σχόλια. Ειδικά όταν βλέπω γυναίκες να το κάνουν αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Εγώ ζω μια πολύ ευτυχισμένη ζωή ακόμα και αν ξοδεύουν τον χρόνο τους για να μου γράψουν κάτι πάρα πολύ κακό». 

Τέλος, η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε και για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, λέγοντας: «Η απόσταση δεν έχει επηρεάσει τη σχέση μας. Πορευόμαστε μαζί με τον σύντροφό μου και είμαστε πολύ καλά».

Βουλγαράκη για Ιωαννίδη: Πορευόμαστε μαζί χωρίς να μας επηρεάζει η απόσταση

Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη
Back to Top