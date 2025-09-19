Άννα Τσουκαλά: Η ηθοποιός που έγινε μαμά στα 51 της μιλάει για το θαύμα της

Άννα Τσουκαλά: Όσα είπε η ηθοποιός που έγινε μαμά στα 51 της στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Η Άννα Τσουκαλά, η ηθοποιός και τραγουδίστρια που γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο της Μελέκ στην επιτυχημένη σειρά «Μη μου λες αντίο», έγινε μανούλα για πρώτη φορά στα 51 της χρόνια.

«Δεν το έβαλα κάτω ποτέ και θέλω να κάνω κι άλλα παιδιά», είπε χαμογελώντας, καλεσμένη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, γνωστός πιανίστας, κράτησαν στην αγκαλιά τον γιο τους στις 4 Αυγούστου 2025. Το ζευγάρι ζει στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια, όμως ήρθαν στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν τις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και τελικά, τα κατάφεραν.

«Λέω, Παναγία μου… να γεμίσει το σπίτι μου από παιδάκια, γίνεται; Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη, πολύ ευγνώμων στον Θεό, γιατί πιστεύω ότι είναι θαύμα. Πέρα από την επιστήμη, της οποίας τα αποτελέσματα είναι πάνω από την ανθρώπινη λογική», πρόσθεσε η Άννα Τσουκαλά.

Η ηθοποιός εξήγησε πώς βρέθηκε στην Αμερική, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τον σύζυγό της, Gregory Post. «Μετά τα γεγονότα με τη σεξουαλική παρενόχληση το 2006 που έπαθα κατάθλιψη, έλεγα πάντα μέσα μου “πού μπορώ να πάω να ξεκινήσω από την αρχή”; Πήγα στις ΗΠΑ, λοιπόν, μια χώρα που αγαπούσε πολύ ο πατέρας μου. Τρεις μήνες αργότερα γνώρισα τον άντρα μου. Τότε ήμουν κοντά στα 40 μου χρόνια», περιέγραψε η ίδια. Με τον σύζυγό της έχει διαφορά ηλικίας 13 χρόνια.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2015 και παντρεύτηκε λίγα χρόνια αργότερα. «Η πρώτη εξωσωματική δεν πέτυχε. Τη δεύτερη την άφησα στη μέση, γιατί δεν είχα καλή ψυχολογία. Μετά τα τρία χρόνια του Covid, άλλαξα. Έγινε μια άλλη Άννα. Είχα αλλάξει τη διατροφή κ.ά και είπα “τώρα το έχουμε”. Όταν μου ανακοίνωσαν από τα αποτελέσματα της χωριακής ότι είμαι έγκυος, έχασα τις αισθήσεις μου. Πήρα τον άνδρα μου στο τηλέφωνο που ήταν στην Αμερική και του το ανακοίνωσα. Έκλαιγε κι αυτός», περιέγραψε.

Η Άννα Τσουκαλά έχασε τον μπαμπά της όταν η ίδια ήταν 18 ετών. Στον γιο της θα δώσει το όνομα Ανδρέας- Άγγελος, γιατί τον μπαμπά της τον έλεγαν Ανδρέα και ήταν ένας «άγγελος» για εκείνη.