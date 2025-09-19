Η Ελένη Μενεγάκη δώρισε 61 βιβλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική αρχή της θεσσαλικής κωμόπολης.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, Βιβή Γκουγκούλη, ευχαρίστησε την παρουσιάστρια με επιστολή της, ενώ στην επίσημη ανάρτηση που έκανε ο Δήμος στα social media αναφέρει:

«Η γνωστή παρουσιάστρια, Ελένη Μενεγάκη, προχώρησε σε μια αξιολογότατη δωρεά 61 τόμων βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον της για το βιβλίο και την υποστήριξη στο έργο και τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης του δήμου.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο γνώσης και πολιτισμού για όλους».

Η αγάπη της παρουσιάστριας για τα βιβλία είναι γνωστή και σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να αναφέρει και μέσω Instagram πόσο καλό της κάνουν τα βιβλία.

Στις διακοπές της πάντα έχει μαζί της κάποιο βιβλίο και συχνά κάνει τις προτάσεις της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού.

«Διακοπές χωρίς βιβλία …. Αδύνατον ! Εχω αρχίσει το ψάξιμο από τώρα ! Αν κάτι που διαβάσατε σας άρεσε , παλιό ή νέο και σε όποιο είδος σας παρακαλώ να το γράψετε στα σχόλια για να το ψάξω!», είχε γράψει το καλοκαίρι.