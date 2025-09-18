Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα της φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Δείτε όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην πρεμιέρα της εκπομπής της

Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου έκαναν μια νέο έξοδο, πιθανότατα για φαγητό.

Το ερωτευμένο ζευγάρι πόζαρε από το ασανσέρ με τον επιχειρηματία να μοιράζεται τη νέα τους φωτογραφία στα social media. Στη συνέχεια η παρουσιάστρια πόσταρε την πολύ νόστιμη πίτσα που έφαγε.

Η νέα ανάρτηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή με την Κατερίνα Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Πριν από λίγες ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου έκανε πρεμιέρα στον Alpha περνώντας σε προσωπικές εξομολογήσεις.

«Γενικότερα είμαι σε μία φάση που έχω βάλει ως προτεραιότητα τη δημιουργία οικογένειας και το έχω πει γενικότερα πολλές φορές. Από την πρώτη στιγμή που υπέγραψα αυτό το συμβόλαιο, ο σταθμός το ήξερε αυτό. Τους είπα ότι θέλω να είμαι πάνω από τη δουλειά μου αλλά είμαι 40 χρονών, θέλω να δημιουργήσω οικογένεια, θέλω να κάνω ένα παιδάκι, θέλω να είμαι καλά με τον άνθρωπό μου και θέλω να δώσω την προτεραιότητά μου εκεί», είχε αναφέρει η Κατερίνα Καινούργιου.