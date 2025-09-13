Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου

Η selfie λίγο πριν την πρεμιέρα της συντρόφου του

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Παλιότερο βίντεο που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή από τις διακοπές τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα για τη νέα της σεζόν στον Alpha.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου

Η γνωστή παρουσιάστρια διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, αφού πριν από λίγους μήνες ο αγαπημένος της, Παναγιώτης Κουτσουμπής της έκανε πρόταση γάμου.  

Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης

Το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου. ο επιχειρηματίας δημοσίευσε φωτογραφία από την περίοδο των διακοπών τους έχοντας αγκαλιά τη σύντροφό του

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Θυμίζουμε ότι η παρουσιάστρια αρραβωνιάστηκε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή τον περασμένο Μάιο στο Παρίσι, ενώ ο γάμος τους βρίσκεται ήδη στα σκαριά, αφού αναμένεται να γίνει τα Χριστούγεννα, στην Πόλη του Φωτός.

Πρόβα νυφικού για την Κατερίνα Καινούργιου; - Το ατελιέ που επισκέφτηκε

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν έντονα οι φήμες ότι η KatKen διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη, κάτι που, ωστόσο, η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε διαψεύσει.

