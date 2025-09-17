Cardi B: Θεατής πέταξε το ποτό της στην τραγουδίστρια και εκείνη ανταπέδωσε πετώντας το μικρόφωνο/MEGA

Η Cardi B είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί της! Η διάσημη ράπερ ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τελευταία, πως εκείνη και ο σύντροφός της, Stefon Diggs θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή «CBS Mornings» με την Gayle King, η Cardi B έκανε γνωστό ότι σε λίγο καιρό θα γίνει ξανά μητέρα.

Cardi B is pregnant with her 4th baby, her first with boyfriend Stefon Diggs:



"I'm having a baby with my boyfriend Stefon Diggs. I've been putting in all this work, but I'm doing all this work while I'm creating a baby." pic.twitter.com/EmLJIBgxiq — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2025

Η σχέση της ράπερ με τον ποδοσφαιριστή ξεκίνησε στα τέλη του 2024. Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Μάιο του 2025, όταν κάθισαν δίπλα-δίπλα σε έναν αγώνα των Knicks στο NBA.

Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά!/ AP Images

Υπενθυμίζεται πως η Cardi B έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον πρώην σύζυγό της, Offset. Η τραγουδίστρια δεν έχει πάρει ακόμα διαζύγιό από τον ράπερ, ωστόσο δείχνει έτοιμη να προχωρήσει στη ζωή της.