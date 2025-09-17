Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά!

Η ράπερ ανακοίνωσε πως περιμένει παιδί με τον σύντροφό της, Stefon Diggs

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 19:09 Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη
17.09.25 , 18:57 Tι να κάνεις το πρωί για να είσαι όλη μέρα γεμάτη ενέργεια
17.09.25 , 18:52 Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο
17.09.25 , 18:38 Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο
17.09.25 , 18:32 Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
17.09.25 , 18:31 Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν:  Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής
17.09.25 , 18:23 Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
17.09.25 , 18:21 Zeekr 7X: Πού μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο
17.09.25 , 18:03 Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
17.09.25 , 17:53 Tέσσερα ζώδια που το Φθινόπωρο θα σταθούν τυχερά
17.09.25 , 17:49 Άραχθος: Ελληνική ιθαγένεια στον άνθρωπο που κινδύνεψε για τα δύο παιδιά
17.09.25 , 17:39 Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!
17.09.25 , 17:22 Πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου στη χώρα
17.09.25 , 17:12 Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά!
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Ξεσπούν οι γονείς 20χρονης που νοσηλεύτηκε για αμυγδαλίτιδα και πέθανε
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!
Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Cardi B: Θεατής πέταξε το ποτό της στην τραγουδίστρια και εκείνη ανταπέδωσε πετώντας το μικρόφωνο/MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Cardi B είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί της! Η διάσημη ράπερ ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τελευταία, πως εκείνη και ο σύντροφός της, Stefon Diggs θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή «CBS Mornings» με την Gayle King, η Cardi B έκανε γνωστό ότι σε λίγο καιρό θα γίνει ξανά μητέρα.

 

 

Η σχέση της ράπερ με τον ποδοσφαιριστή ξεκίνησε στα τέλη του 2024. Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Μάιο του 2025, όταν κάθισαν δίπλα-δίπλα σε έναν αγώνα των Knicks στο NBA.

cardi b

Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά!/ AP Images

Υπενθυμίζεται πως η Cardi B έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον πρώην σύζυγό της, Offset. Η τραγουδίστρια δεν έχει πάρει ακόμα διαζύγιό από τον ράπερ, ωστόσο δείχνει έτοιμη να προχωρήσει στη ζωή της. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CARDI B
 |
STEFON DIGGS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top