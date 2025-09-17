Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Όσα είπε η ηθοποιός για τον κουμπάρο της

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στο Πρωινό και τον Γιώργο Λιάγκα ήταν το πρωί της Τετάρτης η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, όπου, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε και στον καλό της φίλο Γιώργο Μαζωνάκη

Αδελφή Μαζωνάκη: «Τον ενημέρωσα για τη μητέρα μας. Δεν έχει επικοινωνήσει»

Οι απαντήσεις της ηθοποιού στις ερωτήσεις του παρουσιαστή φανέρωναν μια έντονη αμηχανία, ενώ κάποια στιγμή τα μάτια της πλημμύρισαν από δάκρια.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Δεν έχουμε μιλήσει μετά τον εγκλεισμό. Μόνο μέσω μηνυμάτων. Δε θα ήθελα να πω τι μου λέει, είναι προσωπικό, φαντάζομαι κι αυτός δεν θα ήθελε να τα μοιραστεί με τον κόσμο. Ήταν ένας πολύ στενάχωρος Δεκαπενταύγουστος για όλους εμάς που είμαστε φίλοι του και τον αγαπάμε. Αυτό έχω να πω», απάντησε αρχικά.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Yπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

«Δεν έχει να κάνει τι γνώριζα και τι όχι. Στην παρούσα φάση που βρίσκεται υπό διερεύνηση, κανείς μας δεν πρέπει να λέει τίποτα ούτε να σχολιάζουμε γιατί και μία δήλωση να θέλουμε να κάνουμε υπέρ κάποιου, μπορεί να μη βγει υπέρ. Καλό είναι να μιλήσουν οι δικηγόροι», πρόσθεσε.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σχετικά με το μήνυμα της αδερφής του Γιώργου Μαζωνάκη, δήλωσε: «Αυτή είναι η θέση της οικογένειας. Τη Βάσω την ήξερα όσα χρόνια ήξερα και τον Γιώργο. Ήταν ένα σενάριο που κανείς μας δεν το είχε σκεφτεί αυτό. Ήταν πολύ δεμένη οικογένεια. Ο Γιώργος είναι ο ορισμός του καλόψυχου ανθρώπου. Ήταν πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Πολύ γενναιόδωρος και με την οικογένειά του. Οπότε αυτό που έχει γίνει είναι ένα σενάριο που πριν από 10 χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε».

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεβαίνει ξανά στη σκηνή - Πού θα εμφανιστεί;

 «Συγκινούμαι! Υπάρχει μία φόρτιση συναισθηματική γιατί ο Γιώργος είναι ένα πολύ καλό παιδί και το κοινό έχει ένστικτο. Δεν αγαπάνε τυχαία τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά καλό παιδί. Καλός ακροατής, καλός φίλος. Τον αγαπάω και τον εκτιμώ πάρα πολύ», πρόσθεσε συγκινημένη.

«Δεν μπορώ να ξέρω αν κράσαρε κι αν το έκαναν για να μην κρασάρει. Είναι έξω με ιατρική διάγνωση! Δεν παίρνει χάπια, δεν παίρνει κάποια θεραπεία! Δεν ξέρω τι σενάριο θα ακολουθηθεί. Αυτό που διαφαίνεται είναι μία δικαστική διαμάχη…», είπε για τον κουμπάρο της.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Η πολυετής φιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου κι ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέονται με πολυετή φιλία, ενώ το 2011 έγιναν και κουμπάροι, όταν ο τραγουδιστής πάντρεψε την ηθοποιό με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Δύο ημέρες μετά την ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαϊτειο, η ηθοποιός εξέφρασε δημόσια τη συμπαράστασή της στον Γιώργο Μαζωνάκη. Πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια παλαιότερη κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Με τον Γιώργο».

