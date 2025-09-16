Ρενέ Αγέρη: Ερμηνεύει τα «Απωθημένα» της σε ένα ξεσηκωτικό medley!

Τέσσερα τραγούδια που συνεπαίρνουν με τον στίχο και τον ρυθμό τους

Δείτε το βιντεοκλίπ από «Τα Απωθημένα μου»
«Απωθημένα έχουμε», είναι το νέο μουσικό μότο της Ρενέ Αγέρη, που έγινε viral στα social media, μέρες πριν κυκλοφορήσει, το medley της, «Τα Απωθημένα Μου», που φέρει την υπογραφή της!

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, για πρώτη φορά, μας συστήνεται επίσημα και ως τραγουδοποιός, επιλέγοντας να ερμηνεύσει τα δικά της τραγούδια. Καταθέτοντας μέσα από αυτά, τα συναισθήματά της, τα βιώματα της, σε μια αληθινή εξομολόγηση ψυχής, «παντρεύοντάς» τα μοναδικά, μέσα σε στίχους και νότες. Γράφοντας, ότι ζει, και ερμηνεύοντάς το, πλέον, η Ρενέ Αγέρη, μας παρουσιάζει το νέο της medley, με τίτλο «Τα Απωθημένα Μου»!

Ένα μοναδικό medley, που αποτελείται από τέσσερα τραγούδια, που σε συνεπαίρνουν με τον στίχο και τον ρυθμό τους, από το πρώτο κιόλας άκουσμα. 

Σε στίχους και μουσική της Ρενέ Αγέρη, «Τα Απωθημένα Μου», αποτελούνται δύο ολοκαίνουργια τραγούδια, το «Απωθημένο» και το «Αμάξι», το «Μήνυμα Εστάλη», που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, αλλά και το αγαπημένο της «Τamally Maak», το οποίο ερμηνεύοντάς το unplugged στο Τik Tok πριν από ένα μήνα, έσπασε κάθε ρεκόρ, 790.000 προβολών!

Το medley «Τα Απωθημένα μου», που κυκλοφορεί από το επίσημο κανάλι της Ρενέ Αγέρη στο Youtube (Rene Ageri Official), συνοδεύεται από ένα ανεβαστικό music video, που οπτικοποιήθηκε με την σκηνοθετική επιμέλεια του Vasileios F, στο RiverSide Studio!

ΡΕΝΕ ΑΓΕΡΗ
ΤΑ ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ ΜΟΥ
Back to Top